OPPO K3手机首发评测体验：又一台骁龙710“真香”机？

在发布Reno进击中高端市场之后，5月23日，OPPO紧接着针对千元机市场推出了OPPO K3。去年年底，OPPO发布K1手机，搭载高通骁龙660处理器，售价1599元，最重要的是，该机在当时是市面上最便宜的屏幕指纹手机。

时隔半年时间，OPPO带来了K3，IT之家已经提前拿到了这款手机，在体验了一星期之后，现在为大家带来这款产品的评测体验。

OPPO K3拥有星云紫、秘境黑、晨曦白三种炫彩渐变配色，IT之家拿到的是秘境黑版本。

这里需要额外说明一句，评测本身就很具有主观性，因此本篇文章，IT之家小编更愿意从自己主观角度，谈一下这款产品。

第一部分：外观

OPPO K3正面是一块完整的6.5英寸OLED全面屏，分辨率为1080P，401dpi，屏幕精细程度尚可，仔细观看字体边缘的话能看出一点点的颗粒感。不过在日常使用中，手机距离眼部超过20CM之后，这种颗粒感是感受不到的。

此外，这块屏幕支持类DC调光，在低亮度的情况下无频闪。

在背面设计上，OPPO K3整体风格与Reno类似，采用了中轴线对称式的设计，从上到下依次是：摄像头、补光灯、DESIGNED BY OPPO标识、全新的OPPO Logo。实际上，在Reno发布之后，OPPO的其它手机产品大多都会沿用这种设计思路。

近两年来，不少手机纷纷开始采用类iPhone X的竖列双摄偏左设计，这种不对称式的设计已经成为了现如今手机市场上的主流设计语言，笔者的审美早已经疲劳，因此对这种居中对称式的设计格外有好感。

OPPO K3后壳采用了塑料材质，但如果不去上手的话，单凭观感大多会认为这是玻璃材质，不过上手之后还是很明显的能感受到一定的差别。因为K3后壳是塑料材质，和采用磨砂玻璃后壳的Reno对比之后，K3拿在手里少了一种玻璃所特有的冰凉润滑质感。

在大部分人的观点中，提到手机塑料后壳，大家直观联想的都会是“廉价”这一关键词，但在K3手机上，这种塑料手机该有的“廉价感”并不存在，这让笔者想起了曾经的Lumia系列手机。但笔者认为，如果换成玻璃机身的话，手机整机质感会更上一个台阶。

因为采用了塑料材质，相应的K3整机重量也轻了许多，长时间握持在手里不会有坠手感。

OPPO K3侧面则是一枚电源键，电源键上方是双SIM卡槽，左侧是音量按键，手机顶部和底部均采用了“月牙弯”设计，即有一个向内的凹槽，这种设计最早在OPPO R11s上出现，延续几代之后已经成为OPPO手机标志性的设计语言。

由于“月牙弯”的边缘被打磨的颇为圆润，用户在单手握持手机时，起到支点作用的小拇指接触的不再是边缘锐利的耳机孔或者充电孔，提升了单手握持手感；最后，将扬声器收纳于“月牙弯”之中，当用户横屏玩游戏时，扬声器不易被遮挡。

OPPO K3手机顶部最中央位置是弹出式的前摄，升降式结构支持20万+次升降，值得一提的是，K3前摄在升降过程中有声音，但不大。

OPPO K3手机底部从左到右依次是3.5mm耳机孔、MIC开孔、Type C接口、扬声器开孔。

一句话总结的话，在1500左右档位，OPPO K3的外观颜值还是很有吸引力的。

更多图赏：

第二部分：配置和性能

OPPO K3搭载了骁龙710处理器，最高8GB+256GB的LPDDR4x+UFS2.1高速内存组合，IT之家这里拿到的是8+128GB版本。

骁龙710处理器大家已经非常熟悉了，价格从1000元出头到3500+左右的价位手机均有搭载。

骁龙710使用的Kryo 360架构采用的2大核+6小核的8核设计，最高主频2.2GHz，GPU为Adreno 616，实现35%的图形渲染速度的提升，并支持Vulkan API，在出色的图形表现同时，实现更低功耗。

按照惯例，IT之家先通过“玄学曲线”测了一下K3手机在运行《IT之家》、《淘宝》、《京东》等主流App时的系统流畅度。

IT之家▲

网易云音乐▲

淘宝▲

京东▲

OPPO K3搭载的这枚骁龙710在运行诸如《淘宝》、《京东》等等这些主流App的时候都是游刃有余，8GB的大内存，在处理多任务的时候毫无压力。

跑分：

Geekbench单核心1521分，多核心5670分▲

安兔兔跑分15万+▲

因为IT之家拿到的是8+128GB版本，在闪存读取速率的测试中，并没有达到UFS2.1的水准，因此IT之家推测高配版搭载了UFS2.1。

3DMark跑分▲

谈完了跑分，再来说一下大家最关心的游戏。

IT之家主测了《王者荣耀》、《和平精英》两款游戏，其中《王者荣耀》开启高帧率和最高画质，《和平精英》开启普通画质和高帧率。

注：图片均可点击查看高清大图

在《王者荣耀》游戏中，在登录游戏界面的时候，帧率会有上下起伏，这一点帧率波动很正常。在进入游戏之后（1分钟之后），游戏基本稳定在60帧率左右，遇到团战的时候，画面帧率偶尔会降到56、55帧左右。

以下是王者荣耀4分钟游戏帧率图：（点击可查看大图）

在《和平精英》游戏中，画面帧率波动明显要比《王者荣耀》更明显一些，平均稳定在40帧，偶尔会降到36帧率左右。

以下是《和平精英》游戏帧率图：（点击可查看大图）

骁龙710已经成为了现如今性价比手机的首选，IT之家也对搭载骁龙710的各种手机均有过评测体验，硬件基础都相差不大，因此这些骁龙710的机型在游戏方面的表现几乎都差不多。这时候，一些底层软件方面的优化则给了OPPO K3弯道超车的能力。

举一个不怎么恰当的例子，大家搭载的都是117马力、1.5L自然吸气发动机，如何让车子有更好的驾驶体验？那就换个更聪明的变速箱，把NVH做的更好。

OPPO K3搭载的GameBoost 2.0，就可以认为是OPPO为游戏体验打造的 “更聪明的变速箱”。其内置的TouchBoost技术可以大幅提升触摸屏的响应速度，让桌面触摸性能提升34.9%，王者荣耀的游戏触摸性能提升16.2%；其FrameBoost 能够预测即将发生的团战，智能激发手机性能，oppo官方数据，这项技术可以使得王者荣耀的帧率稳定性提升35.6%、卡顿概率下降50%。

在IT之家游戏过程中，特别是《王者荣耀》游戏中，OPPO K3的帧率表现稳定，即使是把画质调到最高，团战的时候感受不到掉帧或者是卡顿。

在散热上，《和平精英》游戏30分钟，OPPO K3略微发热，实测温度为36.4°C。

在充电和续航方面，OPPO K3内置了3765mAh大容量电池，支持VOOC 3.0快充，实测充电20分钟为34%，充电40分钟为70%，充电60分钟93%，充满电总共需要80分钟左右，速度相对较快。

第三部分：相机

OPPO K3后置1600万+200万相机，其中1600万主摄是IMX519，这枚图像传感器曾经由OPPO R15首发，传感器尺寸达到1/2.6英寸。此外，OPPO K3还有拥有F1.7的大光圈。

在白天的实际样张中，OPPO K3的表现相对不错，在颜色取向方面更加讨好人眼，相比肉眼所见，OPPO K3的白天样张饱和度更高，色彩更加的艳丽。

上图是拍摄自青岛晴朗的午后（开启AI和自动HDR），可以看到，样张中天空更加湛蓝和深邃，有着不多的观感，画面动态范围表现尚可。

在关闭AI之后，样张略微寡淡了一些，更符合实际场景。OPPO K3相机还支持炫彩模式，有点类似与华为手机上的“徕卡”模式，开启之后画面色彩上了一个台阶。

AI关闭▲

OPPO K3支持自动HDR模式，下图左侧是未开启HDR，右侧则是HDR开启。

我们放大图片来看，HDR开启之后，左侧高楼明显更明亮了一些，暗部细节更多，而远处的天空也没有出现过曝的现象。

上图放大之后，可以看到虽然右边亮度更高，但相应的也出现了一些噪点，白平衡也有略微漂移。

在夜拍上，K3的表现还是出人意料的，普通夜景表现一般，高光处容易溢出，不过开启超级夜景2.0之后，画面亮度能明显提升，明暗部分细节呈现更多。

我们放大来看，左侧是普通夜拍，右侧是开启超级夜景2.0之后。可以看到左侧的“文峰”和“诱麻诱辣”字体已经过曝，特别是白色的“诱”字，边缘已经涂抹成了一片，开启超级夜景之后，“诱”字周围的白光就得到了恰到好处的抑制，字体边缘更加锐利清晰。

在Reno 10倍变焦版的相机夜拍评测中，笔者发现OPPO在超级夜景上还是比较克制的，但在K3上则呈现出了完全不同的效果，这或许和IMX519有关，毕竟IMX519曾由OPPO首发。

OPPO K3在人像模式拍照中还有一定的美颜效果，不过在算法上还有进步的空间，比如下图放大之后，红色箭头指向的区域就没有被虚化掉。

左：人像

右：普通

更多样张：

人像▲

微距▲

夜晚灯光室内▲

总结：



K系列的诞生，打破了业界对OPPO原本的定义，从K1到K3，这些产品的诞生也能看出OPPO针对千变万化的手机市场所作出的反应。

今年以来，手机市场再一次的进入了价格战，各种性价比机型层出不穷，被称之为“硬核少年”的OPPO K3，扛起了OPPO手机性价比的大旗，在ColorOS 6、超清夜景2.0、VOOC 3.0、真全面屏、补偿式投光方案屏幕指纹等加持下，OPPO K3在一众千元机产品中很有竞争力。

OPPO K3售价：

OPPO K3 6+64GB版本售价1599元，8+128GB版本售价1899元，8+256GB版本售价2299元。其中6+64GB版本和8+128GB版本将在23日下午三点至晚24点享受100元优惠的抢先购。

笔者对OPPO K3满意的地方：

超高性价比

真全面屏

超级夜拍表现喜人

颜值在线

屏幕指纹解锁迅速

笔者对OPPO K3不满意的地方：

塑料机身

机身略厚

人像模式还有进一步优化空间

购买建议：

追求颜值、性价比的消费者更适合这款手机。