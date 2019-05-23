美团点评高管解读财报：平均每位用户每年点45次外卖

5月23日晚间消息，美团点评（03690.HK）发布第一季度财报。财报显示，美团点评第一季度营收192亿元人民币，同比增长70.1%，市场预估182.5亿元人民币；第一季度期内经营亏损为13.03亿元，去年同期为10.48亿元，上一季度为亏损34.14亿元；期内亏损为14.33亿元，而去年同期为210.65亿元。

财报发布后，美团点评CEO王兴和CFO陈少晖参加了分析师电话会议，对财报进行了解读。

以下为电话会议问答环节主要内容：

高盛分析师Ronald Keung：随着公司外送业务市场份额和获利能力的稳步提高，公司如何预计今年未来几个季度的业务情况？如何应对阿里扩大低线城市市场份额的计划？

王兴：从我们一季度的财报可以看出，公司能够非常高效地应对市场竞争，透过很小的投入就可以获得市场份额，并且同时提高运营表现。公司在用户运营方面有很不错的表现，全国范围内，保持着非常大的运营规模和精准的市场营销。我们同时优化了营销支出的使用，进一步减少亏损。公司本季度的表现证明了我们在用户基数，商户数量和递送网络方面的优势。美团强大的递送网络为公司在春节期间的业务做出了非常大的贡献。

公司在中国各线城市的外卖服务中都处于领先地位，而更为重要的是公司的用户和商户质量都高于竞争对手，在营收和利润率方面都有体现，所以对于竞争对手使用补贴吸引对价格比较敏感的用户，我们并不担心，并且这种方式也是不可持续的，一旦这些市场活动结束，订单就会消失，那些居住在低线城市，对价格比较敏感的用户会花更多时间在家做饭，他们的生活方式与北京上海这些城市的居民不同。我们认为向消费者和商家提供高质量的服务和保持高的运营效率才是保持市场领先的正确做法。美团保持着规模和结构优势，公司有能力在激烈的市场竞争中继续保持这些优势。公司也会提供补贴，但是都是经过投资回报方面的计算。

摩根士坦利分析师Grace Chen：可否介绍一下公司用户的消费习惯？有没有发生变化？另外，可否比较一下与竞争对手在用户运营数据方面的不同？

陈少晖：公司不同类型用户的留存率和购买频率都比较稳定，使用美团点评平台时间越长的用户，购买频率越高，平均每单金额也越高。从2015年至今，公司的用户留存率维持在60%，每年外卖点单数量为45次。购买习惯没有因为城市和年份的不同而不同。

我们认为公司的用户和商户的质量都高于竞争对手，因为我们对于外卖行业更为了解，进入行业更早，并且投资更大，在2015年就开始建立自营的递送网络，不断优化我们的智能订单派送系统，这些都帮助我们吸引到更多对价格不敏感的用户。