ARM“断供”对华为影响没那么严重，曝5月新款海思麒麟芯片发布

划重点：

1、华为海思与ARM已经签署了ARM v8架构终身授权，海思新品开发不会受到影响；

2、华为即将在5月30日发布麒麟芯片，华为的麒麟芯片以及鲲鹏都是基于ARM架构；

3、华为在研究第五代精简指令处理器开源架构RISC-V，同样可以让性能大幅提升，而且RISC-V是开源架构，可以免付费开发。

外媒报道称英国公司ARM停止了与华为合作，此消息一出，外围人员又开始为华为忧心忡忡，认为华为到了“至暗时刻”。但实际上，此前，华为海思与ARM已经签署了ARM v8架构终身授权，海思新品开发不会受到影响。据了解，华为麒麟芯片的新品发布依旧会在5月30日进行，定位轻旗舰人工智能手机芯片。

除此之外，退一万步说ARM新架构v9出来之前，华为仍未获得解禁，那么华为也一直在研究RISC-V开源架构，同样可以让性能大幅提升。更重要的是RISC-V是开源架构，可以免付费开发。

ARM与华为停止合作华为又到至暗时刻？

在继高通、英特尔、安森美、泰瑞达收到邮件要求禁止向华为出货之外，谷歌也宣布将暂停与华为的部分合作，外界认为华为迎来了“至暗时刻”。但“坏消息”并没有停止，5月22日，英国广播公司（BBC）在一篇报道中称，芯片设计商ARM告诉员工，因为包含来自美国的技术，必须暂停与华为的业务。

BBC采访的分析师认为，ARM的设计是全球大多数移动设备处理器的基础，因此，认为ARM的停止合作将会对华为构成“难以克服”的打击。

对此，华为稍后做出回应：我们重视与合作伙伴的密切关系，但也认识到他们中的一些由于政治动机的决定而承受的压力。我们相信这一令人遗憾的局面能够得到解决，我们的首要任务仍然是继续向全球客户提供世界一流的技术和产品。

ARM最早是一家英国公司，后被日本软银公司收购，其ARM指令集在嵌入式和移动设备领域得到普遍应用。ARM采用的是IP授权的商业模式，主要有三种授权方式：架构层级授权、内核层级授权、使用层级授权。

以苹果A6处理器为例：A6使用的是ARMv7-A指令集，由于得到了ARM公司架构层级授权。目前，ARM主流的架构有面向移动设备比如智能手机的Cortex-A系列架构、工业控制嵌入式领域的Cortex-M系列架构和Cortex-R系列架构。

ARM和英特尔的x86是Android支持的唯二指令集架构，不过，业界普遍采用的ARM架构作为安卓手机的基层架构。

华为的麒麟芯片以及鲲鹏都是基于的ARM架构。今年年初华为发布的业界性能最好，7纳米工艺制程的“鲲鹏920”芯片也是基于ARM架构。

那么，ARM与如果宣布与华为暂停合作，是否真的如外界所说让华为到了“至暗时刻”？

影响不大麒麟轻旗舰芯片即将发布

对此，网上流传的一张图片可以解答这个问题。图片显示，华为ARM处理器接受的IP授权模式，华为已经获得了ARMv8架构的永久授权，ARMv8是ARM公司的32/64位指令集，目前的处理器都是这一指令集的产物。

华为提到他们可以完全自主设计ARM处理器，掌握核心技术和完整知识产权，具备长期自主研发ARM处理器的能力，不受外界制约。

“我们认为由于华为前期和ARM签署了ARM v8架构的终身授权，所以新品开发暂不受影响。”招商电子分析师方竞向网易科技表示。

事实上，媒体已经收到华为海思的新品发布邀请函。海思将于5月30日召开麒麟新品发布会，定位轻旗舰人工智能手机芯片。这意味着华为海思内部工作一切如常，不受影响。

“海思与苹果，高通一样是架构授权，ARM仅提供最基础的指令集。而国内其他厂商绝大部分是软核授权，ARM会提供完善的RTL。对比之下足见海思的研发实力。”方竞认为。

值得一提的是，华为并未获得ARM的新一代架构v9的授权。“如果v9推出之前禁运无法得到解决的话，或将降低海思的竞争力。”方竞也提醒道。

不过，据了解，华为同时在做RISC-V开源架构的研发，RISC-V同样可以让性能大幅提升。更重要的是RISC-V是开源架构，可以免付费开发。

RISC-V读作RISC Five，意思是第五代精简指令处理器。RISC-V是加州大学伯克利分校的一项课题研究产物。由于伯克利研究团队缺人缺钱，于是决定将RISC-V开源，成为CPU中的Linux。

公开资料显示伯克利研究团队已经完成了基于RISC-V指令集的顺序执行的64位处理器核心（代号为Rocket）。Rocket芯片主频1GHz，与ARM Cortex-A5相比，实测性能较之高10%，面积效率高49%，单位频率动态功耗为Cortex-A5的43%。

华为、苹果、高通、三星、谷歌等大公司也都已经加入RISC-V阵营。方竞表示即使ARM停止了与华为合作，华为接下来也可以不采用ARM架构，使用RISC-V开源架构。

因此，对于华为来说即使ARM迫于美国压力不再授权，对华为来说也不会受到太大影响。