华为内部员工信：家人以前劝我离职，现在劝不要当逃兵

5月23日下午消息，华为心声社区官方微信发布了内部员工信《我们·华为人》，分享了华为员工的故事，其中有员工表示，家人以前劝我离职，现在劝我不要当逃兵。

以下为员工信全文：

我们·华为人

当全世界都把目光投向了风口浪尖上的华为，漩涡中的华为人在做什么？华为人自己怎么看他们正在经历的这一切？

5月21日，任总在深圳接受国内媒体采访时，曾说过这样一段话：

我们公司员工都是傻傻的，一个都没有被吓到，我们觉得很平常。网上文章一般很夸大，就像网上说英飞凌不给我们供货了，哪有这回事？这是有人编的。所以，如果真想了解华为的事情，就请看我们的心声社区。

在心声社区，这些天来，很多员工默默讲述着发生在他们身上的故事，诉说着他们的心声，或许，这就是18万华为员工的真实写照，也代表着我们每一个华为人心底里最真实的声音。

01我们，仍跟以前一样

我是一个终端女兵，外表风平浪静，内心坚定不移。

今天，媒体各种关于A国对我司采取措施的消息传来，内心平静地上班，一件件工作项，一个个会议，外表风平浪静，内心坚定不移。 晚上加班的兄弟更多，会议研讨，每个兄弟从各自所负责的岗位分析方案。会议目的明确，议程高效，方案明确，计划清晰。 我一边做着用户数分析周报，一边记录会议纪要。会议结束后修改了明日的ST汇报材料，即将下班时已经10点半，大雨滂沱，在711买了一件雨衣套上径直在风雨中大步前行。耳机传来beyond的海阔天空，不免心中汹涌澎湃，双眼湿润！ 我就是一个普通的CBG女兵，这就是我平凡工作的一天，不论公司面对怎样的困难，我相信，我们每个华为人都会坚定不移更加团结努力，我们是不会被打倒的！

@一个普通的女兵

我是一名新员工，脚踏实地，写好每一行代码，就像能为公司添一份力一样。

毕业的时候，很多同学选择了互联网公司。当时同学说HW就是一屌丝，我回复说，华为是一家有社会责任感的公司，这样才能和公司一起长久发展。看着现在的华为，作为一名来了不到2年的员工，深感自己也肩负起了一份责任，脚踏实地，写好每一行代码，提升工作效率，就像能为公司添一份力一样。作为一名90后，尽管生活压力大，但我们也不是金钱至上，我们也关心自己能给公司、给社会、给国家创造的价值。愿公司能挺过难关，愿国家昌盛！

@你不知道我是谁吗

我是一名在华为工作十年的老员工，中流击楫，有一朵小浪花自我的木浆击出。

早年间加入公司的同事，经历了公司从小变大，由弱变强，期间无数坎坷，几多磨难，多少故事津津乐道，有的成了段子，有的成了传说。我加入公司的那一年，就像登上一条按照既定航线行驶的大船，只管跟着口号挥动船桨，看似平稳地航行下去。不曾想到有一天这艘大船会变成风暴漩涡中的一叶孤舟，面对劈头盖脸的狂风骤雨。希望多年后回望，看到自己在世界中心的漩涡里中流击楫，浪遏飞舟，有那么一朵小浪花，自我的木桨击出。

@jojo

我是一名海外市场人员，人在，阵地在。

从芬兰回来，参会代表处成员在机场开了一个短会，全员不约而同连夜奔赴办公室投入新一轮的战斗，继续调整作战阵型，明确新一轮的作战目标和思路措施，开展紧张有序的工作，用胜利回报公司，不负青春。人在，阵地在！

@zhangzhang

我是一名制造员工，越是这个时候质量更要过硬。

身在制造现场，所有人都忙的不可开交，不是因为禁令，而是本身产品的交付和扩产计划都还没完成，领导还特别强调：越是这个时候质量更要过硬，更要开放，更要让客户放心！

@Qing

我是一名供应链老员工，我们早有准备，对自己的供应能力还是心中有数的。

终于还是动手了。现在估计是掉点“肥肉”，短期会艰苦一点，但是我们对自己的供应能力还是心中有数的。虽然现在很多人通宵达旦，但没人说累，战斗力也比平时强很多。我在公司14年了，对公司有绝对的信心。时间在我们手上，不管一年、二年还是三年，通过所有华为人的努力，我们最终一定能领先世界。

@阳光灿烂

我是一名行政人员，多难，都能冲破风雨，多晚，都送各位战士回家

现在暴雨，乘车人会增加，但派出的车回来慢，滴滴车资源可用的也相对更少，所以会出现大面积延误。 已经紧急调集周边资源，增加20多台车，但奈何狂风暴雨，像极了我们面临现实挑战。 稍安勿躁，多难，都能冲破风雨！多晚，都送各位战士回家。

@坂田基地老司机

我是一名服务支撑人员，产品性能如果差点，服务顶上！

20年前咱们的产品也没有那么先进，稳定性也没有西方好，咱们服务24小时随叫随到，让客户体验不那么差，现在战时状态，咱们的产品性能可能稍微差点，但是服务顶上！

@helloE

无论我们从事什么岗位，无论我们在哪里，最重要的还是把自己能做的事情做好。

02我们，好像哪里不一样了

没有了部门墙，外部压力让我们不断进步

这几天处理连续性工作，一个深刻体会是在外部压力下，大家非常合作，非常团结，只要是连续性的事情基本没有人推诿，就算不是他的工作，你只要找到一个兄弟他都非常主动帮你协调处理。 开会的时候大家都是群策群力，跨部门沟通也很顺畅，以前那种踢皮球、扯皮的现象突然没有了，推动一个事情非常非常高效，一下子还不太适应。 果然是老板说得很对，外部的压力可以让我们不断进步，内耗会让我们垮掉！

@峨眉峰

流程跑得更快了

以前催流程特别慢，有的流程节点能卡在那里一周，现在公司处在关键期，流程一个小时催完，特别爽，公司文化太厉害了。大家很给力。

@啧啧啧321

没有人恐慌，只有人更努力

不知道世界上有没有一家公司，时不常被美国拿枪指着，几乎天天国际媒体头条。这家公司的员工在食堂，边吃饭边看世界上超级大国的恐吓，真真假假的报道，而后倒掉餐盘回去继续工作，而且已经长达半年……没有人恐慌，只有人更努力。

@猴塞

我们的家属也坚定地选择和我们站在一起，和公司站在一起。

女朋友停止和我吵架了

近期，每天加班到很晚，周六周日也在加班。女朋友非常不理解。一直在抱怨和争吵。 上周美国制裁华为的新闻铺天盖地，很少关注新闻的她，也看到了相关报道。她主动问我，对于美国的制裁怕不怕，压力大不大；她还说，以后再不和我吵架了，做好我坚强的后盾和温暖的港湾，让我安心工作，为公司打赢美国这一仗做贡献。她也从娘家回来了。 女朋友的话让我很感动。我相信有这么多华为家属在身后默默加油，默默付出，我们齐心协力，公司一定会挺过这一关，再创辉煌！

@暖暖的小太阳

老婆说，晚上要吃好饭喝点汤再干活

最近因A事件，前天周六晚上搞到半夜回去，昨天周日早上早饭时，60多岁的老爸跟我说，这个时候一定要好好跟着公司干，不拿工资也要好好干！ 今天周一白天，给老婆发了微信，今晚还会比较晚回去，可能要凌晨才能回去，老婆温馨地回了消息，晚上要吃好饭、喝点汤再干活。 还看到了很多其他同事家人支持的帖子，何愁我们不能打赢这一仗？

@怎么这个也被用过

家人以前劝我离职，现在劝我不要当逃兵

因为在异地工作无法照顾家庭，家属一直劝我离职，这两天的事情出了以后，家属反倒劝我不要做逃兵了。“人这辈子要有点骨气，你再坚持几个月，你这个时间离开感觉像逃兵。

@下一刻下车

很早之前，任总说，上甘岭在心中，无论何时何地都是英雄。现在，上甘岭就在脚下，冲上去，守住阵地，我们就是英雄的华为儿女。