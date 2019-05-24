内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

漫威《复仇者联盟4：终局之战》正式下映：国内票房42.4亿元不敌《流浪地球》《战狼2》

2019-5-24 8:54:21来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月24日消息 《复仇者联盟4：终局之战》已于5月23日结束后正式在中国内地下映。《复仇者联盟4：终局之战》于4月24日在内地上映，总映期一个月，并未延期。《复仇者联盟4：终局之战》内地总票房定在42.4亿元左右，为中国影史外片票房第一，国内票房仅次于《战狼2》的56.8亿和《流浪地球》的46.55亿，成为影史进口片票房总冠军。

《复仇者联盟4：终局之战》仍将在北美和海外等地公映，并将挑战《阿凡达》27.88亿美元全球总票房最高纪录，尽管走势已经放缓，但业内依旧看好本片将获得全球影史票房总冠军。

漫威影业荣誉出品《复仇者联盟4：终局之战》，故事发生在灭霸消灭宇宙一半的生灵并重创复仇者联盟之后，剩余的英雄被迫背水一战，为22部漫威电影写下传奇终章。

《复仇者联盟4》由安东尼·罗素和乔·罗素执导，小罗伯特·唐尼、乔什·布洛林、马克·鲁法洛、汤姆·希德勒斯顿、克里斯·埃文斯、汤姆·赫兰德等主演。

在遭遇《复仇者联盟3：无限战争》中毁灭性的大事件过后，宇宙由于灭霸的行动而变得满目疮痍。

一声响指，宇宙间半数生命灰飞烟灭。几近绝望的复仇者们在惊奇队长的帮助下找到灭霸归隐之处，却得知六颗无限宝石均被销毁，希望彻底破灭。如是过了五年，迷失在量子领域的蚁人意外回到现实世界，他的出现为幸存的复仇者们点燃了希望。与美国队长冰释前嫌的钢铁侠托尼找到了穿越时空的方法，星散各地的超级英雄再度集结，他们分别穿越不同的时代去搜集无限宝石。而在这一过程中，平行宇宙的灭霸察觉了他们的计划。

注定要载入史册的最终决战，超级英雄们为了心中恪守的信念前仆后继……

目前《复仇者联盟4：终局之战》的豆瓣评分为8.6分，共有591791评价，其中5星评价占到了49.1%，1星评价占到0.6%，好于97%的科幻片，好于98%的动作片。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：复仇者联盟4漫威

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有