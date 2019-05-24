漫威《复仇者联盟4：终局之战》正式下映：国内票房42.4亿元不敌《流浪地球》《战狼2》

IT之家5月24日消息 《复仇者联盟4：终局之战》已于5月23日结束后正式在中国内地下映。《复仇者联盟4：终局之战》于4月24日在内地上映，总映期一个月，并未延期。《复仇者联盟4：终局之战》内地总票房定在42.4亿元左右，为中国影史外片票房第一，国内票房仅次于《战狼2》的56.8亿和《流浪地球》的46.55亿，成为影史进口片票房总冠军。

《复仇者联盟4：终局之战》仍将在北美和海外等地公映，并将挑战《阿凡达》27.88亿美元全球总票房最高纪录，尽管走势已经放缓，但业内依旧看好本片将获得全球影史票房总冠军。

漫威影业荣誉出品《复仇者联盟4：终局之战》，故事发生在灭霸消灭宇宙一半的生灵并重创复仇者联盟之后，剩余的英雄被迫背水一战，为22部漫威电影写下传奇终章。

《复仇者联盟4》由安东尼·罗素和乔·罗素执导，小罗伯特·唐尼、乔什·布洛林、马克·鲁法洛、汤姆·希德勒斯顿、克里斯·埃文斯、汤姆·赫兰德等主演。

在遭遇《复仇者联盟3：无限战争》中毁灭性的大事件过后，宇宙由于灭霸的行动而变得满目疮痍。

一声响指，宇宙间半数生命灰飞烟灭。几近绝望的复仇者们在惊奇队长的帮助下找到灭霸归隐之处，却得知六颗无限宝石均被销毁，希望彻底破灭。如是过了五年，迷失在量子领域的蚁人意外回到现实世界，他的出现为幸存的复仇者们点燃了希望。与美国队长冰释前嫌的钢铁侠托尼找到了穿越时空的方法，星散各地的超级英雄再度集结，他们分别穿越不同的时代去搜集无限宝石。而在这一过程中，平行宇宙的灭霸察觉了他们的计划。

注定要载入史册的最终决战，超级英雄们为了心中恪守的信念前仆后继……

目前《复仇者联盟4：终局之战》的豆瓣评分为8.6分，共有591791评价，其中5星评价占到了49.1%，1星评价占到0.6%，好于97%的科幻片，好于98%的动作片。