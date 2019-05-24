vivo Y12/Y15即将在印度发布：电池容量5000mAh

IT之家5月24日消息 据外媒报道，vivo新机Y12和Y15两款手机即将在印度发布：电池容量为5000mAh。

vivo正准备在印度推出两款经济型Y系列手机：vivo Y12和vivo Y15智能手机。

根据Mahesh电信的报道，vivo Y12和vivo Y15智能手机都将配备6.35英寸HD+ Halo全视屏，分辨率为1544 x 720像素，屏占比为89%，像素密度为268ppi。将搭载联发科Helio P22处理器，内存规格为3GB/4GB，存储空间为32GB/64GB。有一个microSD卡插槽，以帮助提升存储扩展。

在拍照方面，这两款手机的后部都将配备三个摄像头，分别为800万像素的AI 120度超广角镜头(f/2.2光圈)、1300万像素的次级镜头(f/2.2光圈)和200万像素的深度传感器(f/2.4光圈)。在正面，vivo Y12将有一个800万像素的f/2.0光圈摄像头，而vivo Y15将有一个更好的1600万像素的f/2.0光圈摄像头。这两款手机的前置摄像头功能将包括面部解锁、HDR、专业功能、全景、实时照片、人像模式、人工智能滤镜等等。在手机背面，两款手机都将配备指纹传感器。最后，这款智能手机的电池容量高达5000mAh。

价格上，vivo Y12的3GB内存版本售价为11990卢比（约合人民币1189元），4GB内存版本售价为12990卢比（约合人民币1289元）。vivo Y15售价为14990卢比（约合人民币1487元）起。