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我国科学家创制了非洲猪瘟候选疫苗

2019-5-24 12:16:52来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月24日消息 据中国之声报道，我国科学家创制了非洲猪瘟候选疫苗。

从中国农业科学院科研进展通报会上获悉，哈尔滨兽医研究所自主研发的非洲猪瘟疫苗取得了阶段性成果，分离了我国第一株非洲猪瘟病毒，建立了病毒细胞分离及培养系统和动物感染模型，创制了非洲猪瘟候选疫苗，实验室阶段研究证明其中两个候选疫苗株具有良好的生物安全性和免疫保护效果，临床前中试产品工艺研究初步完成。下一步，中国农业科学院将在疫苗实验室阶段研究进展的基础上，加快推进中试与临床试验，以及疫苗生产的各项研究工作。

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关键词：疫苗猪瘟

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