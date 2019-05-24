水氢发动机下线引发质疑，南阳市工信局回应：尚未认证验收，报道有误

IT之家5月24日消息 据上游新闻报道，5月23日，《南阳日报》头版刊发了《水氢发动机在南阳下线，市委书记点赞！》，报道了“青年水氢燃料车” 取得的最新成果，而市委书记点赞的青年汽车集团有限公司却遭网友质疑上演的是多年前的“水变油”骗局。

据《南阳日报》报道，水氢发动机在当地“正式下线”，“这意味着车载水可以实时制取氢气，车辆只需加水即可行驶。”

5月24日，涉事企业青年汽车集团董事长接受媒体采访时回应称，水氢燃料汽车技术已成熟，不会延缓南阳项目进程。并声称“事实摆在这里，不是瞎编的。”

5月24日，南阳市工信局相关负责人称，目前该项目仍处于研发人员的验证阶段，并未正式生产，也未经过工信等相关部门的验收，此事系报道用词不当、信息发布不准确导致误解，已要求涉事集团负责人庞青年写情况说明。

据天眼查数据显示，青年汽车集团有限公司成立于2001年1月，注册资本1亿元人民币，法定代表人为庞青年，该公司共有34次被列为失信被执行人，最新一次为今年的2月25日，失信具体情形为有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，执行标的为53184788。

天眼查老板数据显示，庞青年名下共有73家公司，其名下公司被法院强制执行56次，行政处罚5次，被列入异常经营名录74次，158次被最高人民法院列为失信被执行人，涉及的法律诉讼多为买卖合同纠纷。