【IT之家开箱】vivo Z5x手机图赏：极点全面屏，深邃极夜黑

IT之家5月24日消息 vivo Z5x手机于今晚发布，IT之家现已拿到了这款手机的极夜黑版本，并为大家拍摄了精美的图赏，一起来看一下吧。

Z5x带来了源于自然而又超越自然的色彩美学，极夜黑的配色深邃又充满了玻璃的温润感。

Z5x采用6.53英寸的极点全面屏，屏下挖孔全面屏，带来更为震撼的视觉冲击。4.59mm超小孔径的Super Black“隐藏式”前置摄像头，潜藏于屏幕之下。超小型的口径让更全面精彩内容呈现屏幕。屏占比进一步提升至90.77%，19.5:9超宽视野屏幕比例。

配置方面，Z5x配备了高通骁龙710人工智能处理器，采用骁龙845相同的第3代Kryo架构，CPU最高主频高达2.2GHz，更有Adreno 616 PC级图形处理GPU，整体性能较前代提升20%，GPU性能提升高达35%。Z5x最高拥有8GB的超大运行内存，配合128GB超大存储空间，辅以Jovi智能优化，与骁龙710完美协作，确保应用游戏流畅加载。

Z5x还采用了5000mAh大电池，为续航提供了保障，另外还支持18W双引擎闪充和OTG反向充电功能，Z5x秒变 5000hAm的充电宝。Z5x后置配备1600万高清主摄、800万超广角镜头和200万景深镜头组成的AI超广角三摄方案。

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