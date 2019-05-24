台北电脑展2019：华硕发布预热视频，败家之眼平板要来了？

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家5月24日消息 台北电脑展2019即将到来，科技公司现在已经开启做预热了，华硕也发布了一个视频，似乎败家之眼平板要来了。
从视频基本可以断定这是一款平板产品，机身后面是巨大的“败家之眼”logo，似乎还能发光。
在平板的侧面是电源、音量等按钮，厚度适中，采用了CNC切割工艺。
平板的正面没有给太多镜头，隐隐可以看到下巴处的logo。
目前尚不清楚这是一款Windows平板还是安卓平板，更多的消息还要等5月27日的台北电脑展。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有