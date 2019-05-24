台北电脑展2019：华硕发布预热视频，败家之眼平板要来了？

IT之家5月24日消息 台北电脑展2019即将到来，科技公司现在已经开启做预热了，华硕也发布了一个视频，似乎败家之眼平板要来了。





从视频基本可以断定这是一款平板产品，机身后面是巨大的“败家之眼”logo，似乎还能发光。

在平板的侧面是电源、音量等按钮，厚度适中，采用了CNC切割工艺。

平板的正面没有给太多镜头，隐隐可以看到下巴处的logo。

目前尚不清楚这是一款Windows平板还是安卓平板，更多的消息还要等5月27日的台北电脑展。