罗永浩爆料有下一代坚果手机

IT之家5月25日消息 昨晚，锤子科技创始人、CEO罗永浩微博发文确认了下一代坚果手机的存在。罗永浩是在转发小野科技联合创始人微博时透露的这一消息。

其微博表示：“关注菲利普达文西老师的微博，并转发菲老师的这一条，我会从中抽出一名参与者，赠送下一代的坚果手机一部……顶配哦。————原装龙。”

值得一提的是，尽管有微博抽奖平台进行公证，但罗永浩并未明确抽奖时间。

此前，坚果R1发布一周年时，罗永浩同样表示“还会继续做手机”。