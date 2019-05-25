罗永浩爆料有下一代坚果手机

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IT之家5月25日消息 昨晚，锤子科技创始人、CEO罗永浩微博发文确认了下一代坚果手机的存在。罗永浩是在转发小野科技联合创始人微博时透露的这一消息。
其微博表示：“关注菲利普达文西老师的微博，并转发菲老师的这一条，我会从中抽出一名参与者，赠送下一代的坚果手机一部……顶配哦。————原装龙。”
值得一提的是，尽管有微博抽奖平台进行公证，但罗永浩并未明确抽奖时间。
此前，坚果R1发布一周年时，罗永浩同样表示“还会继续做手机”。
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