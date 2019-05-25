Lumia 730/735短命小兄弟Microsoft Guilin了解一下

IT之家5月25日消息 日前，国外科技网站Proto Beta Test放出了微软Lumia 750原型机——Microsoft Guilin，Proto Beta Test对这款手机做了一些简单的评测，以下为译文：

2014年9月，微软拿下Lumia品牌后在德国进行的IFA展会上正式公布了Lumia 730/735/830三款机型，其中Lumia 730主打超级自拍，作为Lumia系列中拥有最大规格的前置摄像头传感器的手机，Lumia 730的升级版本按理来老早就应该推出，特别是微软Lumia 950和950 XL手机发布后。

其实针对Lumia 730的升级版本，微软老早就在研究，Lumia 730下一代应该是Lumia 750，但是微软大刀一挥，Lumia部门彻底被砍，同样的Lumia 750也夭折，不过它的原型机Microsoft Guilin目前已经流出，这才让我们见到Lumia 750的庐山真面目。

Microsoft Guilin搭载Windows 10 Mobile系统，屏幕分辨率为1280x720，后置摄像头和前置摄像头的具体参数未知，其采用高通骁龙210平台，存储空间为32GB，支持mircoSD卡扩展，内存为1GB，重量为120克，电池为2020mAh。

Microsoft Guilin原型机其内部的系统是Windows 10 Mobile Insider Preview Build 10120，系统可以说非常久远了，鉴于这款原型机“创业未半，而中道崩殂”所以系统还是非常简陋的，只有一些测试程序，同时，相机的固件也没有完成。

根据对Microsoft Guilin原型机内部软件的研究，这款原型机是专门为巴西市场推出的，当时的微软在向巴西市场推广面向电视的一些功能，因此Microsoft Guilin原型机内配备了几个电视测试应用程序。

通过Microsoft Guilin内置的软件研究发现，Microsoft Guilin确实支持微软之前推出的Glance Screen功能，不过这项功能在Microsoft Guilin中无法启动，因为这项功能需要安装专门的设置应用。比较奇怪的是Microsoft Guilin并没有使用AMOLED屏幕，微软可能计划在后期针对硬件进行升级，或者也可能是原型机尚未完成固件的装配。

在Lumia 730时代，其最大的看点莫过于前置摄像头，Microsoft Guilin原型机中，微软给它又新增了一个前置闪光灯，这个想法在当时固然很超前，但是实际体验并不是那么的理想，这或许也是为什么微软没能将这款产品落地推出。

根据体验来看，Microsoft Guilin前置闪光灯并不友好，如果只是简单的自拍一下，就会被前置闪光灯“晃瞎眼”。Microsoft Guilin原型机上的前置闪光灯的尺寸比后置闪光灯还要大，虽然可以通过软件调整闪光灯的强度，但是由于Microsoft Guilin是原型机，我们很难找到适配的应用来调节闪光灯的亮度。其前置和后置的两个闪光灯的代号分别Frontstone和Stonefly。

除了晃瞎眼的闪光灯，Microsoft Guilin前后两颗摄像头应该都是500万像素，不过，如果有合适的相机固件，其实际的拍摄效果应该不会差。

通过前置摄像头拍照，我们发现照片根本无法正常显示，这也再次印证了微软并没有对Microsoft Guilin的摄像头进行调校。

我们看到，取景器中有非常严重的棋盘图案，无论是在16:9模式下还是在4:3模式下，这种棋盘图案始终存在，只不过4:3情况下不是特别明显。在照片拍摄过程中，我们看到画面会呈现一定的粉红色，但效果非常真实。

在使用Microsoft Guilin时，我们能感受到它和其他Lumia设备相比没有那么的顺滑，有时候触摸会没有反应。在进一步查看设备固件后，我们注意到，微软和诺基亚通常都是用Synaptics触控解决方案，但唯独Microsoft Guilin例外，它有一个由FocalTouch生产的触控控件，而这家公司之前都是以生产“3D Touch”解决方案闻名。

这一点的出现还是非常意外的，虽然在Microsoft Guilin中并没有任何3D Touch功能，但或许微软当时确实有这样的想法。消息显示，微软和诺基亚当年花了很长时间想要把3D Touch技术推向市场。

Microsoft Guilin电池方面使用了现阶段比较少见的3.7V电池供电，型号为BL-L4D，应该是专门为这款设备打造的。2020mAh的电池比Lumia 650强一点，但也小一点。这种电池目前很难找到，可能是因为时间太久的问题也可能是设备没有完成的临时解决方案。

通过查看设备的固件信息，我们发现了一些额外的驱动，这些驱动是专门来监控电池状态的，说明微软当时也是对这块电池存有疑虑，也在实验性的测试这块电池。

除了前面介绍的，Microsoft Guilin原型机背部感觉很像Lumia 550，只是扬声器的开孔不同，它的规格都和Lumia 550非常相似，这款手机更像是一款低端机而不是Lumia 750中端机。

相对而言，Lumia 650比Microsoft Guilin更好一些，因为Lumia 650和Lumia 730都用的AMOLED屏幕，我们之前总感觉Lumia 650性价比低，现在这个Lumia 750原型机表现和Lumia 650完全相反。

另外，整体外观上只有边框稍微窄了一些，如果把它和Lumia 550和Lumia 650放在一起，Microsoft Guilin是最不值得买的。

Lumia 750采用了诺基亚Fabula设计，相比之下，Microsoft Guilin外观相当没有新意，除了塑料外壳、圆角边框再就没什么独特之处。或许唯一的不同就是它那颗晃瞎眼的前置摄像头吧。

总的来讲，Microsoft Guilin终归是原型机，我们并没有看到这款设备的针对性，相比于Lumia中端机型和低端机型，它在规格上的差异性真的不明显。当然，它的前置摄像头似乎印证微软会对这款设备的自拍有所侧重，不过碍于没有合适的固件，现在很难判断微软的意图。但可以肯定的是，砍掉Microsoft Guilin是一个非常正确的选择。

微软团队应该也在早期发现这款产品的不成熟，所以也老早将Microsoft Guilin砍掉，当然对于用户来讲，Lumia 750应该有着比上一代更好的SoC平台还有相机，这才是完美的Lumia 750。