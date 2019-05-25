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首发到手价1699元，石头扫地机器人T4新品天猫开启预售

2019-5-25 12:41:56来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月25日消息 今天石头扫地机器人T4新品已经在天猫开售，售价1999元，预约省300元，6月18日开售到手价1699元。目前IT之家已经开启石头扫地机器人T4新品众测活动，数量4台，欢迎申请评测体验。

石头扫地机器人拥有10大亮点，分别是LDS全局规划、两年质保、2000Pa大吸力、5200mAh大电量、划区清扫、支持双虚拟墙、创新半透明外观设计、3大降噪单元优化、易清理主刷以及可水洗滤网。

石头扫地机器人T4采用半透明外观设计，同样采用高品质元器件，带来可靠的质量。整机更是拥有两年质保，用户使用更放心。

石头扫地机器人T4内置大功率风机和流线型风道，带来2000Pa强大吸力，配合浮动主刷，即使是地板缝隙中的灰尘也能轻松吸走。还优化了齿轮设计、电机振动并配备降噪空气筛，使石头扫地机器人T4工作时噪音更小。除此之外石头扫地机器人T4还拥有5200mAh大容量电池，工作续航时间能达到2.5小时，可清扫250平米房屋面积。

石头扫地机器人T4只需激光扫描一次后就能生成并保存高精准地图，配合智能的路径规划，清扫效率更高。在手机App上还能设置规划清扫区域和设置目标点。支持双虚拟墙系统，远离花盆、摆件等禁区。用户还可以通过OTA在线升级，让扫地机器人变得更聪明。

在语音控制方面，可以通过小爱同学切换清扫模式或询问电量，还可以通过天猫精灵语音控制石头扫地机器人T4。

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关键词：扫地机器人石头科技

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