好未来CTO黄琰：AI的崛起将成为教育的第四极

5月25日下午消息，在AIAED全球AI+智适应教育峰会上，未来集团CTO黄琰谈到对“AI+教育”的四点判断。

黄琰提到，在中国做AI教育的有两种类型的公司：一类叫教育科技公司，他们知道自己的技术做到什么程度、能够用什么方式给到教育；另一类是科技教育公司，他们清楚自己在教育上面需要什么样的功能，期待技术能够帮到什么。“所以在中国最近的五年内，我们不缺AI和教育，但是仍然缺少中间的很多连接号。”

在教育和AI上，黄琰有四个宏观的趋势判断。

第一，未来一个大的趋势是会在教育、教学、学习的整个环节融入AI技术。中国有很多教育公司正在转型AI，有很多AI公司在切入教育，但当前教育和AI的结合还是1.0的时代。从单纯的功能组件，逐渐发展成熟，进入2018年底和2019年，整个AI进入了一个新趋势，它会介入教学整个环节，提供AI整体解决方案。

第二，中国在这一波AI+教育过程中，还是具备比较多的优势。

黄琰提到天时地利人和三点：天时是国家特别重视人工智能、重视教育，都把人工智能，包括人工智能和教育的结合，看成了国家的国策和战略；地利，随着经济和社会的发展，对教育的重视会传承到每个家庭中，当教育需求迸发的时候，其实对教育市场就提出了更高诉求，同时产生的学习数据也会反哺到技术中；人和，中国的AI市场需求和应用都变得很大，AI人才梯队建设，未来AI人才基础广阔。

第三，AI会成为教育的第四极。AI在教育中的角色，不是是否取代老师这样简单粗暴的零和博弈，AI的崛起将成为教育的第四极，与老师、家长一道，共同为孩子提供有质量，有温度，有效果的教育。

第四，AI将带来培养目标的变化。随着AI与教育的深度融合，每个人都有能力获得最适合自己的教育，AI对个性化的激发会让兴趣导向的教育模式大行其道。教育目标将从分数导向的“教育改变命运”，升级为兴趣导向的“教育获得幸福”。在AI的助力下，教育教培行业未来主要目标都不再是提升学习成绩，而更是提升国民素养，帮助每个人获得幸福的能力。

黄琰同时也提到尊重AI伦理与边界，他表示，我们要回到教育的本质和发展目标来看待和正视AI伦理问题。“好未来支持了联合国教科文组织一个科技伦理的研究项目，旨在探索新技术和传统教育冲突的深层原因，并尝试提出积极的解决方案，让AI为我所用，合理利用，正确使用。”