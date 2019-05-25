红米K20海报曝光，或将首发骁龙730

IT之家5月25日消息 今天早些时候，小米官方宣布，Redmi K20成为首款搭载NFC功能的Redmi手机，并且采用NXP最新一代SN100系列芯片，交易速度比上一代提升30%。在这篇微博下面，一名网友放出了一张疑似为Redmi K20 线下海报的照片，图片显示Redmi K20 将搭载高通骁龙730。

▲图自微博网友让我走吧U

根据海报上的信息，红米K20 将搭载高通骁龙730 Soc，索尼4800万广角三摄，第七代屏幕指纹识别和4000mAh电池。

从现在的信息基本可以确定，红米K20 系列将有骁龙855和730两个版本。

根据之前曝光的跑分，骁龙665总分为125092、骁龙730的总分为213113、骁龙730G为222538。

相比起骁龙710的167971分，骁龙730、730G在分数上获得了一定的提升。

综合之前的爆料，红米K20（骁龙855版本）搭载6.39英寸AMOLED全面屏，4000mAh容量电池，后置索尼4800万超广角三摄相机，前置2000万自动升降AI相机，支持27W快充。该机支持960帧超级慢动作视频拍摄，采用弹出式前置相机，其使用寿命达30万次。配备了第7代屏下指纹，支持Game Turbo 2.0，并将支持NFC，保留耳机孔。

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