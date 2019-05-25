8GB+128GB版仅2999元：联想Z6 Pro手机现货开卖

IT之家5月25日消息 骁龙855+4800万AI四摄+4000mAh电池+PC级液冷，联想Z6 Pro手机8GB+128GB版仅2999元，性价比十足了：点此购买。

联想 Z6 Pro 采用 3D 四曲面康宁玻璃镶嵌于高亮金属中框的设计，背部为 17 层 3D 流光渐彩镀膜，正面搭载 6.39 英寸 2340*1080 高清屏幕，支持全程 DC 调光、DCI-P3 色域以及 HDR10 显示，同时有效降低了有害蓝光。正面采用新一代屏幕光电指纹，三重增透镜片使指纹识别精准度大幅提高。搭载 1CC 实体音腔，支持杜比全景声，带来更广阔的音域。

拍照方面采用 4800 万像素 AI 四摄，组成为 4800 万像素主摄像头（f/1.8 大光圈）+ 1600 万像素 125° 超广角摄像头（f/2.2 光圈）+ 800 万像素长焦摄像头（f/2.4 光圈）+ 200 万像素超级视频摄像头（f/1.8 光圈，2.9um，OIS）；支持 4 倍混合光变及 2.39cm 微距拍摄。前置采用 3200 万像素摄像头（f/2.0 光圈)。HYPER VIDEO 支持双景 Vlog，在拍视频的同时可以看到自己的影像。

搭载骁龙 855 平台，电池容量 4000mAh，支持 27W 及 OTG 反向充电。最大支持 12GB 内存；采用 PC 级别液冷散热，5mm 加强铜管，结合 AI 发热先知管理在手机高频运转的同时保证散热。

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