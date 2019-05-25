因担心辐射小区业主要求拆掉基站，运营商照办：后期投诉不再受理

IT之家5月25日消息 5月23日，一份由中国铁塔平潭分公司联合当地三家运营商联合发布的《公告》在网上火了。

《公告》显示，福建平潭一小区部分业主强烈要求拆基站，原因是担心辐射。而最开始三大运营商及铁塔公司为了保障该小区的信号覆盖，对其进行基站安装及相关配套设施的安装。

2017年6月，在小区部分业主的强烈要求下，经多次协调无果，将设在世界城二期5号楼楼上的通信基础拆除。2019年5月15日以来，再次接贵小区物业通知，部分业主多次集结在物业办公室投诉通信基站设立在小区内干扰其正常生活，要求铁塔公司及三家运营商拆除掉在二期、三期楼面上所有的通信基站配套。经铁塔公司与运营商人员多次沟通、解释还是无法得到该部分业主的理解和支持，并且在这期问发生多起将通信基站恶意下电的情况。

故中国铁塔公司与三家电信运营商将在近期拆除覆盖世界城小区的通信基站。基站拆除后，小区及小区附近手机通信服务将受到严重影响，包括无法接听或拨打电话、无法无线上网、无法收发短信、也无法通过手机快速拨打110、120、119等应急电话等，敬请广大手机用户知晓和谅解。

在该小区内的通信基站及通信配套设备拆除后，三家电信运营商及铁塔公司将不再对贵小区的通信设施建设列支投资计划(包括5G信号提供)，平潭电信、平潭联通、平潭移动、平潭铁塔办事处均不受理该小区的网络投诉，后期若业主或物业要求恢复通信，需由业主自行解决。