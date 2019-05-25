腾讯电竞最新报告：电竞生态从业者超七万，9成对工作满意

IT之家5月25日消息 日前，腾讯电竞与超竞教育、《电子竞技》杂志联合发布了《2019年度中国电竞人才发展报告》（以下简称报告）。

报告指出，随着亚运会电竞项目夺冠、英雄联盟S8全球总决赛荣耀登顶、在《绝地求生》等电竞项目中取得耀眼成绩，中国电竞逐渐开始获得主流社会的关注，并得到各种政策上的支持。

2019年4月3日，人力资源社会保障部、国家市场监管总局、国家统计局正式向社会发布13个新职业信息，电子竞技员、电子竞技运营师被列为正式职业。这是自2015年版《国家职业分类大典》颁布以来发布的首批新职业。

电子竞技行业人才缺口巨大

报告指出，截止2018年底，中国电竞相关行业从业者中，电竞生态从业者7.1万人。根据行业调查结果和行业复合增长率估算，预计到2019年底，行业从业者整体劳动力需求规模将会达到33.15万人。

9成从业者对自己工作满意

在电子竞技行业的满意度调查中，56.87%的从业者对目前的工作持满意态度，只有不到1成的从业者对目前的工作并不满意。电竞从业者中有43.45%的受访者在过去一年中迎来工资上涨。

专业教育需求迫切，教学体系有待完善

尽管电子竞技行业从业者人数与日俱增，但针对岗前培训的需求仍然没有得到有效的满足。88.66%的被访者认可岗前培训的必要性，但只有24.44%的从业者接受过相关的职业教育或者岗前培训。

此外，只有26.37%的人在进入电竞专业学习后觉得所学内容与自己预期完全相符，三成的学生觉得专业所学的内容对就业有很大或更多的帮助。