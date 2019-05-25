【WWDC19专访】IT之家对话19岁开发者俞佳兴：获奖是件难事，用心做自己喜欢的事很重要

今年的苹果全球开发者大会（WWDC19）将于北京时间6月4日凌晨1点在美国加州圣何塞开始举行，届时IT之家将应邀前往参会并全程直播，敬请关注。

今年苹果公司宣布WWDC19召开日期后，次日便向WWDC学生奖学金（WWDC Scholarship）获得者发送通知邮件。同往年一样，获奖者可免费获得一张价值1599美元的WWDC门票和一年的苹果开发者计划会员资格，此外获奖者来回路费及食宿同样由苹果承担。

IT之家对WWDC Scholarship获得者俞佳兴进行了线上专访，和大家分享他的经历和见解。

▲俞佳兴与获奖作品

今年19岁的俞佳兴就读于浙江大学竺可桢学院，爱好广泛，喜欢看书、设计、交互、看科幻电影和听电台等，编程是生活中“最不可或缺的事情”，乐于写一些实用的东西。

他的iOS开发之路缘起于2017年，他看到Apple发布了ARKit，感到十分新奇，于是高中的暑假买了MacBook Pro和iPhone X，跟着斯坦福大学教授Paul Hegarty的Developing iOS 11 Apps with Swift课程学习iOS编程。也是从那个暑假，他开始开发自己的App。

谈到这次获奖的作品《SaveMe》。俞佳兴饶有兴致地聊起这是一款以教育为目的的软件，基于“找规律”，将AR、游戏和iPad结合在一起，旨在帮助孩子们快速建立对数学的兴趣和对数字的敏感性，游戏难度由浅入深，循序渐进，很好地激发孩子们的挑战欲望。

如果想体验下这款游戏，可以从这里（超链接）下载项目，解压后得到一个名为“Save Me.playground”的Zip包，用iPad下载Playgrounds，将Zip包上传至iCloud云盘中的Playgrounds文件夹，用软件打开即可。

▲Save Me

当然开发过程中总是有一些困难，最主要的困难是创意的来源，在将目标放在“有教育意义”前，他也曾试过做一款“实时滤镜”的应用，但由于规则限制未能顺利实现。代码实现方面的困难，主要靠询问学长和查阅资料解决。

俞同学认为开发过程本事是一件有趣的事，通过不断钻研决绝了“让你绝望的问题”是一种可以带来莫大喜悦的经历，当然也会出现绕半天圈子让自己哭笑不得的情况。

对于本次获得WWDC Scholarship，他认为对生活并没有太大影响，刚得知消息时很开心，很快便平复了心情，不过就是“身边叫自己‘大佬’的人更多了”罢了。

俞佳兴坦言，获得WWDC Scholarship是件难事，但并非难如登天，他认为WWDC Scholarship的评选更看重的是创意，当然兼顾技术，实用性倒不必放在非常靠前的位置。

苹果的许多工程师其实看重的是如何将你的创意表达出来，如何让你的细节更加完美，如何展现你对编程的热爱。有时候敲代码并不是一件难事，困难的是你能够用心地去对待每一个细节，优化每一处的表达。

对于正在学习编程的人，他给出的建议是“用心做你喜欢的事”。编程其实是一种工具，也不应该为了开发而开发，而是为了解决你所困惑的，实现你所热爱的。

谈到未来，俞同学表示会继续开发更多App，希望有更多“脑洞大开”的时候，能够开发出一些有温度的产品，切实解决一些身边的问题。当然，课业和锻炼也不能落下，还要更加努力争取明年再次获奖。

即将启程参加WWDC19，俞佳兴也表达了其对本届WWDC的期待，比如希望苹果提高iOS续航及流畅度和修复漏洞；苹果可以和Adobe等其他公司展开更多合作，开发出更多类似Photoshop for iPad Pro等可以提高iPad生产力的作品；以及期待Create ML的更新，简化训练模型的操作和流程。