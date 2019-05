IT之家5月26日消息 微软似乎正在准备Xbox One S《堡垒之夜》风格版本,预计微软将在未来几周发布紫色版的Xbox One S,这是为《堡垒之夜》粉丝专门设计的。

据报道,Xbox One S《堡垒之夜》限量版将包括一个新的“Dark Vertex”皮肤和2000 V-Bucks游戏币。该捆绑包还包括一个月的Xbox Live Gold,EA Access和Xbox Game Pass。目前尚不清楚微软何时会宣布推出这款新的颜色版本,但其售价和配置已经确定:299美元(约合人民币2063元),配备1TB存储和蓝光光驱。

这不是微软第一次为一款游戏定制Xbox One S游戏机,此前微软制作了Xbox One S《我的世界》特殊限量版本。微软计划于6月9日周日举行E3新闻发布会,紫色的Xbox One S可能会成为微软E3上市新品的一部分。微软还将讨论其xCloud游戏流媒体服务的计划,并且传闻将推出新的游戏和下一代游戏机。