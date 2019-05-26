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微软VS Code图标颜色调整，稳定版回归蓝色

2019-5-26 8:20:22来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家5月26日消息 Visual Studio Code是微软于2015年推出的免费跨平台IDE，在近日内测版和稳定版通道中，微软给Visual Studio Code带来了了全新的应用图标。

最初Visual Studio Code图标为了区分稳定版和内测版两个版本，前者采用了蓝色图标，后者采用了绿色图标。在2017年9月的重大调整中，内测版颜色依然为绿色，但是更浅一些；而稳定版版本则变成了橙色。而在最新的调整中，稳定版又重新变回了蓝色，而内测版图标也变得更浅。

微软此次调整VS Code图标原因很大一部分还是因为用户的抱怨，在2017年9月版本之后，大量内测用户表示，VS Code内测版和VS稳定版区分度太低，而且之前的内测版还容易和Excel搞混。

除了Visual Studio Code内测版，它另一个内部开发版本Visual Studio Code Exploration的图标也有所调整。它类似于公测之前的内测版，但更专注于实现更新版本的Electron，也就是VS Code所使用的框架。目前该版本依然保留了2017年9月重新设计的图标，但是右边不再是完整填充，而是阴影部分。

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关键词：微软VS CodeVisual Studio CodeLogo

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