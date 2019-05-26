21世纪最惨笔记本电脑拍出120万美元：身中六大病毒

IT之家5月26日消息 日前，一个另类的艺术品被拍卖——一台身中六大病毒的三星笔记本电脑，这台身笔记本电脑被拍出1200749美元（约合人民币829万元）的价格，并且这一价格还在不断攀升。

这台“艺术品”出自郭偶东，他和美国纽约网络保护公司Deep Instinct合作推出的这款“艺术品”，同时也是“反潮人”活动的一部分。在美国，如果是以破坏为目的出售恶意软件属于违法行为，因此在拍卖介绍中明确表示这台中毒的笔记本电脑的买主不能连接到互联网上，仅以“艺术品/学术理由”购买。

这台电脑是三星NC10-14GB 10.2英寸的蓝色笔记本电脑，因为操作系统为Windows XP，它已经意外感染了6种21世纪以来最强大的病毒，分别为2000年的ILOVEYOU电脑蠕虫、2003年一种邮件蠕虫与木马的结合Sobig、2004年传播速度最快的蠕虫Mydoom、2007年垃圾邮件变种病毒 BlackEnergy、2013年专门窃取金融凭证、公司数据的 DarkTequila以及2017年勒索比特币的软件WannaCry等。

但也因为病毒性能太强，整台电脑还被隔离在特殊空间运行，并且切断网络连线以防扩散，所以只能透过直播来看这台电脑运作，有点像是卫生部门的病毒实验室，只可惜“毒性”太强，只能隔离起来。