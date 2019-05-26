2018年，微软爱尔兰向美国转移了770亿美元

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IT之家5月26日消息 由于美国特朗普的税收改革，微软爱尔兰去年向美国转移了770亿美元的巨额资金。
一般来说，美国公司在将离岸资金带回国内时必须缴纳35%的税。但特朗普去年宣布减税，公司可以享受一次15.5%的现金税率和8%的非现金或非流动资产税率，无论这些钱是来自哪个国家或地区。
2018年，美国公司整体带回了6650亿美元资金。因此，微软带回美国的资金占了其中的10%。通过此次转移交易，微软在美国以外的现金储备将低于700亿美元。
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