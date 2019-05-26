部分AMD PC无法安装升级2019 Windows 10更新五月版

IT之家5月26日消息 微软已经开始推送2019 Windows 10更新五月版（版本1903）系统更新，虽然通过Windows Update进行推出，但用户也可以使用Media Creation Tool在其PC上安装全新版本。

不过，2019 Windows 10更新五月版已被阻止在具有某些驱动程序和过时服务的PC设备上安装。根据微软和AMD的最新信息，Windows 10版本1903也不会安装在不兼容AMD RAID驱动程序的某些设备上。

在最近发布的一份支持文档中，微软称2019年5月更新可能无法在某些AMD PC上安装，你将收到如下消息：

“安装了一个导致Windows稳定性问题的驱动程序。此驱动程序将被禁用。请与你的软件/驱动程序提供商联系，以获取在此版本的Windows上运行的更新版本。”

这种情况发生在AMD Ryzen或AMD Ryzen Threadripper PCS上，某些版本的AMD RAID驱动程序与Windows 10更新五月版不兼容。拥有9.2.0.105版本之前的驱动程序的AMD PC上不会安装更新。

“版本9.2.0.105及更高版本的AMD RAID驱动程序不会导致此问题。安装了这些驱动程序的计算机可以收到2019年5月的更新。”该公司解释说。

在其支持文档中，AMD表示Windows 10更新五月版为某些类别的设备驱动程序引入了新的设备输入/输出控制（IOCTL）要求。

微软正在阻止安装更新，直到用户安装了更新的RAID驱动程序。

如果你的AMD PC未获得Windows 10更新五月版，请确保AMD驱动程序版本为9.2.0.105或更高版本，且未插入USB存储设备。