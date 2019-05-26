学习吧！微软和Brilliant合作推出量子计算互动课程

IT之家5月26日消息 在2017年底，微软发布了针对Windows的量子开发套件（QDK）首次公开预览版，后来宣布支持Linux和macOS。尽管这家科技巨头认为通过QDK可轻松获得量子开发的重要特性，但现在微软进一步通过与Brilliant.org合作提供量子计算的新课程，使学习“变得更加容易”。

该课程被称为“量子计算”，主要围绕Q#的编程学习，Q#是微软的高级量子调谐编程语言。在一个看似令人生畏的领域，该课程将为自学者提供从哪里开始的想法。课程设计的方式不是资源密集型，也不会扰乱学生的课程安排。因此，他们可以学习如何模拟一些相对简单的量子算法，而更复杂的量子算法仍然可以在网络上实现 - 而无需下载开发环境的额外要求。

据悉量子现象将以更加平易近人的方式呈现。基本操作可以通过简单的拖放模拟器进行，让学生有机会更多地关注量子学习而不是相当高级的数学概念。为了与上述易于学习的性质保持一致，微软认为，在课程结束时，学生将能够轻松理解将困难经典问题转化为量子表示的必要性。

微软通过以下列方式强调了Q#被证明是本课程不可或缺的一部分：

“Q#还提供了一种与经典编程环境一起快速构建量子程序原型的强大方法。在Brilliant课程中使用Q#的新Python集成，学生调用Python来实现算法的经典方面，并调用Q#在浏览器的单一编码环境中运行量子课程。Q＃与Python的集成提供了对量子计算未来的一瞥：一种可以利用量子硬件解决特定问题的经典计算机，其方式与我们目前使用GPU来加速光线跟踪或机器学习问题的解决方案一致。”

本课程的前两章以及Q#中编码的交互式介绍可供Brilliant注册用户使用，用于未指定的“有限”时间段。你可以点击这里开始课程并了解更多相关信息。有趣的是，微软本月早些时候宣布将在今年夏天在GitHub上开源QDK。