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美国农村电信运营商：禁用华为设备费钱又费时

2019-5-26 15:59:52来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家5月26日消息 据央视新闻消息，对于封禁华为一事，美国本土偏远地区的小型电信运营商“有话说”——目前，在美国一些偏远地区，相当数量的小型电信运营商如今都在使用华为的设备构建网络，而按照禁令更换华为通信设备，不仅“毫无必要”，而且“劳民伤财”。

尼蒙特公司（美国电信运营商）CEO迈克·基尔戈表示，其核心网络70%以上的设备都来自于华为。他认为，美国政府所谓的“华为对美国安全构成威胁”是“过分炒作”；更换设备对他们这样的小型电信运营商来说成本太高，用户的网络服务也会受到很大影响

除此之外，基尔戈还表示，脑筋正常的人绝对不会罔顾公共安全去关闭网络。打个比方说，一架飞机有两个引擎，你想要在三万英尺（9144米）的高空中更换其中一个引擎，这可不是个好主意。

美国农村无线运营商协会总顾问卡丽·贝内特也表示，很多农村电信运营商高度依赖华为设备，更换设备“费钱又费时”。按照协会的预计，更换设备需要3到7年并花费数亿美元。

美国当地时间15日，美国商务部发布声明，称将华为公司及其附属公司列入管制“实体名单”。禁止华为公司在未经特别批准的情况下购买重要的美国技术，并在国家安全的基础上有效地禁止其设备进入美国电信网络

美国官员告诉路透社，由于对美国供应商的依赖，华为作为全球最大的电信设备生产商，这一决定将使其难以或基本不可能销售部分产品，它将在未来几天生效。

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关键词：美国电信运营商华为

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