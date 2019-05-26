新华社：三问南阳“水氢发动机”项目

IT之家5月26日消息 近日南阳日报一篇宣传报道，让“水氢发动机”成为媒体、网友热议话题，新华社今天发文三问南阳“水氢发动机”项目。

一问：“车载水解制氢”技术是否可以实现？

报道称，国家新型储能电池与材料产业技术创新战略联盟秘书长、四川省电子学会新能源专委会主任委员吴孟强称，“催化剂”只能改变反应历程，可提高产氢速率、效率，但不能提供额外的能量。他认为，即使通过水解反应提供氢，但供氢效率是否足以成为汽车能源也需要验证。

而对于相关技术是否经过专家评审和论证，青年汽车集团有限公司董事长庞青年表示“还没有”。

二问：政府是否投入巨资？

南阳高新区管委会表示，目前项目尚未立项，没有实质性启动，不存在40亿元投资问题。但据记者了解，南阳与庞青年存在其他资金关联：一是成立合资公司。二是购置72台氢能源公交车。

三问：企业是否存在严重失信问题？

据中国执行信息公开网显示，庞青年近年来被浙江、河南、山东、宁夏、陕西、贵州、江苏等地的法院列为失信被执行人，其包括青年汽车集团在内的部分企业多次被列为失信被执行企业，其中多处失信行为具体情形为“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”。除信用污点外，金华青年汽车制造有限公司2017年因“实际安装电池容量小于公告容量”等违规行为，被工业和信息化部行政处罚。

对庞青年及其企业的信用污点，乔长恩表示，在招商引资前是“掌握这个情况的”。

据记者了解，此次并非南阳首次招商引入有污点的企业。据南阳市交通运输局官网消息，2016年5月21日，南阳市政府与巴铁科技发展有限公司在京签署战略合作协议，计划投资人民币100亿元用于巴铁应用线的建设、机车购置、站台建设等。

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