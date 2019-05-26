华为：6.24鸿蒙操作系统发布的消息不属实

IT之家5月26日消息 今天网上盛传华为将于6月24日发布鸿蒙操作系统，今日晚间华为相关负责人反馈称，该信息不属实。

▲网传截图

根据国家知识产权商标局网站显示，华为公司已经申请通过了“华为鸿蒙”商标，适用于第9类别和第42类别。申请日期为2018年8月24日。

此前华为余承东曾介绍华为的自主操作系统称，该操作系统打通了手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴等各个领域，还将兼容安卓应用和所有Web应用。并且表示该系统最快今年秋季、最晚明年春天将面市。