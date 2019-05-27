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雷蛇宣布推出灵刃Studio版：搭载Quadro RTX 5000显卡

2019-5-27 17:15:09来源：IT之家作者：嗜橙/实习责编：嗜橙/实习评论：

IT之家5月27日消息 雷蛇宣布推出灵刃 Studio版：搭载Quadro RTX 5000显卡和优化的新屏幕。

英伟达宣布推出最新的Quadro专业GPU之后，雷蛇正在利用这项新技术，新的型号包含雷蛇灵刃 15和17 Studio Edition两款。新的专业笔记本电脑提供了经典的雷蛇数控机加工的银色铝制机壳，配备了英伟达 Quadro RTX和更高品质的显示器。

雷蛇灵刃 15 Studio Edition将配备UHD OLED触摸显示屏，为满足专业人士的需求，将提供32 GB RAM和1 TB NVMe存储。这款15英寸机型采用英特尔酷睿i7-9750H处理器，具有六核，十二线程和2.6 GHz至4.5 GHz频率范围。对于图形方面，采用英伟达Quadro RTX 5000。此外，笔记本电脑将装载英伟达的Studio驱动程序，这些驱动程序以前称为Creator Ready驱动程序，并针对Cinema 4D和Adobe产品等专业工作流程进行了优化。

雷蛇灵刃 17 Studio Edition使用新的UHD 120 Hz显示屏。其他地方与15英寸一样，但17英寸版本采用酷睿 i9-9880H处理器，具有八核，十六线程和2.3 GHz至4.8 GHz频率范围。

新款Studio Edition笔记本电脑将于今年晚些时候上市，定价将在接近上市时确定。

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关键词：雷蛇雷蛇笔记本

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