等等党的最终胜利，AMD将处理器和显卡带入7nm时代

今天上午10点,AMD CEO在台北电脑展上发表了主题演讲,正式发布了爆料周期一年多锐龙3代处理器和Navi显卡。总的来说,今年亮相的新品有五款处理器和一款显卡,一起来详细地看一下吧。

一. 皮衣不再,钻戒依旧

每年的显卡发布,皮衣都会成为大家讨论的话题。今年年初的CES上,黄仁勋和苏姿丰都身穿闪亮的皮衣登场,被网友戏称为“光线追踪”战术皮衣。

▲RTX“光追”皮衣

可能是由于天热的原因的,AMD CEO苏姿丰并没有穿皮衣,但是依然看到了标志性的大钻戒,与新发布的处理器相辉映。

左图是AMD CEO苏姿丰在CES 2019上手持8核锐龙处理器,而右图则是换成了12核的R9 3900X。

二. Navi精彩亮相,详情还要看E3

对于AMD基于GCN架构的显卡,玩家们的印象都是功耗高、被性能英伟达吊打之类的,但是这次,苏妈宣布新款的Navi显卡将基于全新的RDNA架构。

▲RDNA,其中R是Radeon专属的红色

根据官方的说法,AMD的RDNA是下一代基础游戏架构,旨在推动未来几年PC游戏,游戏机和云的未来发展。采用新的unit 10设计,与上一代图形核心架构(GCN)相比,RDNA有望在更小的封装中提供令人难以置信的性能,功耗和内存效率。

▲苏姿丰也在发布会上表示新的GPU核心很小

AMD表示,新架构与GCN12相比,RDNA预计可提供高达1.25倍的每时钟性能(IPC)和1.5倍的每瓦性能,从而实现以更低的功耗和更短的延迟和更好游戏性能。

AMD即将推出的7nm AMD Radeon RX 5000系列显卡将采用RDNA架构,搭载高速GDDR6内存并支持PCIe 4.0。这也表明Navi显卡不会搭载上一代Vega显卡所搭载的HBM2显存,毕竟成本太高。

在主题演讲中,苏博士展示了搭载RDNA架构的AMD Radeon RX 5000系列显卡与英伟达RTX 2070的游戏性能对比。在游戏《Strange Brigade》中,英伟达RTX 2070帧率为84fps,而AMD这一款神秘的RX 5000系列产品帧率为95fps,官方也表示平均的帧率比RTX 2070高10%。

最后,在苏姿丰的询问下,游戏性能演示者Scott表示新款的Navi显卡将在7月份于全球发售,关于这款显卡的更多详情,AMD表示将会在6月10号的E3发布会上进行详细的说明。

三. 锐龙3代

8核16线程,36MB缓存,TDP 65W,329美元,你说香不香?

在正式发布锐龙3代处理器之前,AMD还邀请了华硕和宏碁的代表上台进行了“商业互吹”。

华硕COO Joe Hsieh身穿一件败家之眼内衬,他表示Lisa Su是知识渊博的受尊敬的科学家CEO,对此苏姿丰尬笑回应。

稍后Joe Hsieh将话题回归到华硕,称华硕X570主板克服了很多有锐龙3代高性能处理器带来的难题,他还强调ASUS有可能是唯一一个攻克这些难题的厂家。此时,苏姿丰急忙打住,称“There may be a few others…”,场面一度非常尴尬。

华硕COO演讲完毕之后,宏碁的COO Jerry Kao上台。他对AMD和苏姿丰的崇敬之情溢于言表。

Jerry Kao表示,她(苏姿丰)不仅仅是一名科学家,还是一位非常成功的企业家,很少有人能像苏姿丰一样把一个公司做得如此成功。他还表示AMD三个字母意味着“Astonishing Miracle Delivered(令人惊叹的奇迹呈现者)”。

最后,他还给AMD总结其相对于竞争对手的优势:AMD CPU的竞争对手(英特尔)没有GPU,而AMD GPU的竞争对手(英伟达)没有CPU。

AMD之所以邀请这两家OEM厂商代表上台是因为目前只有他们在做AMD平台的高端游戏本。在尬吹环节结束后,AMD正式发布了锐龙3代处理器。

首先来看技术要点,AMD称新的“Zen 2”核心提升巨大,与先前的“Zen”架构相比,每时钟指令(IPC)提升高达15%。其重大的设计改进还包括更大的高速缓存和重新设计的浮点引擎。

首先上场的是R7 3700X,8核16线程,主频3.6GHz,Boost频率4.4GHz,36MB总缓存,最厉害的是TDP只有65W,内存最大支持到DDR4-3200。在实时渲染对比测试中,R7 3700X相比英特尔i7-9700K单线程性能提升1%,多线程性能提升30%。

这时,我们不妨看一下i7-9700K的参数。

根据官网的介绍,i7-9700K于2018年Q4发布,8核8线程,主频3.6GHz,最大Turbo频率4.9GHz,12MB缓存,TDP为95W,美亚零售价为399美元,而R7 3700X的售价为329美元。

接下是R7 3800X,同样是8核16线程,基频3.9GHz,Boost频率4.5GHz,36MB总缓存,105W TDP。AMD在《绝地求生》中对比了R7 3800X与英特尔i9-9900K的游戏表现。AMD指出,Ryzen 7 3800X与i9-9900K的性能相似。

根据英特尔官方的信息,i9-9900K为8核16线程,基频3.6GHz,最大睿频5GHz,TDP 95W,美亚售价484美元,而R7 3800X售价399美元。

最后在发布会亮相的是R9 3900X,12核24线程,基频3.8GHz,Boost频率4.6GHz,70MB总缓存,105TDP。在Blender渲染中,Ryzen 9 3900X超过英特尔i9 9920X 16%。

很多人可能对i9-9920X不是很熟悉,这也是一颗12核24线程处理器,主频3.5GHz,最大睿频4.4GHz,19.25MB缓存,TDP高达165W,美亚售价1199美元,而R9 3900X售价499美元。

除了发布会上公布的这三款处理器之外,AMD还在官网公布了两款R5处理器,分别是R5 3600和R5 3600X。

AMD R5 3600为6核12线程,基频3.6GHz,Boost频率4.2GHz,三级缓存32MB,16条PCIe 4.0通道,65W TDP,最高支持3200MHz内存,采用Wraith Stealth散热器,售价199美元。

AMD R5 3600X为6核12线程,基频3.8GHz,Boost频率4.4GHz,三级缓存32MB,16条PCIe 4.0通道,95W TDP,最高支持3200MHz内存,采用Wraith Spire散热器,售价249美元。

以上就是AMD在今天公布的5款处理器的全部信息,7月7日开放购买。

AMD还为AM4推出了新的X570芯片组,这也是全球首个支持PCIe 4.0的芯片组,其存储性能比PCIe 3.0快42%,可连接高性能显卡,网络设备,NVMe驱动器等。通过PCIe 4.0,X570芯片组的主板带宽增加一倍,PC爱好者在装机时会有更高的灵活性。预计将有来自华擎,华硕,七彩虹,技嘉,MSI等超过50种新主板型号,另外,搭载第三代AMD Ryzen的台式机处理器也将于2019年7月7日在全球上市。

那么老款的AM4主板是否支持新的处理器呢?答案是Yes。

X470和B450主板可以直接兼容第三代锐龙处理器,而X370和B350则需要选择升级Beta BIOS,A320就不支持了。

四. AMD YES

在AMD新闻的报道中,网友往往写出AMD YES的评论,这也表明了消费者对AMD产品的认可。之前,虽然老款锐龙处理器在内存延迟和单核性能等方面不如老对手英特尔,但是AMD却一直在做“价格厚道,感动人心“的产品,而这正是最广大PC爱好者所需要的。

现在,AMD凭借着台积电7nm工艺和全新构架在功耗和IPC上实现巨大的突破,AYC(AMD YES Club)和装机等等党们终于取得了最后的胜利。