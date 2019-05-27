DxOMark榜单更新：华硕ZenFone 6成最强自拍手机

IT之家5月27日消息 刚刚相机测评网站DxOMark更新了华硕ZenFone 6的前置摄像头评测，由于该机采用了翻转式摄像头设计，因此该机的后置摄像头即为前置摄像头，虽然总分98分并不算太高，但这也足以使得该机成为目前该榜单上最强的自拍手机，自拍排名第二的是三星S10 5G版，得分为97分。

华硕ZenFone 6采用旋转式双摄像头，主摄像头：4800万像素索尼IMX586 1/2英寸传感器，f/1.8镜头，26毫米等效焦距；超广角镜头（不在测试基准中）：1300万像素传感器，f/2.4镜头，11毫米等效焦距。

DxOMark在评测中表示，华硕ZenFone 6的DxOMark Selfie整体得分为98分，游刃有余地击败竞争对手，这在很大程度上要归功于93分的优异视频得分，这是本测试中迄今为止最好的视频成绩；101分的照片成绩也非常出色，但“仅”与目前在此类别中表现最好的手机平分秋色，而未超越它们。

DxOMark总结称，华硕ZenFone 6采用巧妙的旋转式摄像头设计，因此可以使用比大多数专用的前置摄像头更大的图像传感器来拍摄自拍图像，再加上PDAF和激光自动对焦系统以及双色LED闪光灯等优势，这一新旗舰产品在我们的DxOMark Selfie排行榜中登上第一名宝座也就不足为奇了。它的静止图像表现与在此类别中表现最佳的竞争机型旗鼓相当，但仍有一些改进空间；它的Selfie视频的表现也相当出色，堪为经常录制自拍视频的手机视频创作者当前的最佳选择。

华硕ZenFone 6于今年5月17日发布，搭载骁龙855处理器，配备6.3英寸1080 x 2340分辨率显示屏，宽高比为19.5：9，采用第六代康宁大猩猩玻璃。ZenFone 6内置5,000mAh电池，支持Quick Charge 4.0快速充电技术，起售价为499欧元（约合人民币3837元）。