华为任正非接受彭博采访全文：正是因为我们领先了才打我们

IT之家5月27日消息 5月24日，华为创始人任正非接受彭博TV专访，刚刚华为心声社区放出了采访全文。

任正非在采访中表示：1、关于知识产权：美国都没有做出来，我们已经做出来了，我们怎么去偷美国，正是因为我们领先了才打我们；2、关于苹果：苹果是我们的老师，它在前面领着前进。我们作为一个学生，决不会反对老师；3、关于目标：我们可以变大，也可以变小。华为是非上市公司，不追求数量增大，也不追求利润高低，存活下来就不错了。

以下是华为任正非接受彭博采访全文：

主持人：下面是我们这一小时要报道的头条故事。面对威胁华为存亡的美国制裁，华为创始人表示出公然反抗。我们独家采访了任正非。

任正非：我不理他，怎么谈判。如果他给我打电话，我可能不接，当然他也没有我的电话号码。

主持人：华为技术有限公司的创始人兼总裁在谈到威胁其公司存亡的美国制裁时，语气充满蔑视。当接受彭博TV独家采访时，任正非认为特朗普政府的出口限制将对华为造成伤害，但提到其公司已经采取措施保持在智能手机和5G领域的领先地位。彭博社Tom Mackenzie从北京发回更多报道。所以说这个被推入中美紧张局势中心的人一点也不恐慌，是吗？

记者：不，实际上，和你刚才说的一样，他其实语气有些蔑视，他也非常有魅力，他一直在和我们开玩笑，和我们谈笑风生。我们这次采访任正非，和他聊了很久，有两个小时，他还带我们参观了他位于中国南部城市深圳的庞大华为总部的办公室。当然，我们讨论了很多关键问题。在我们采访他前一两天，特朗普刚刚跳出来说华为是一家危险的公司。华盛顿也开始执行针对华为的制裁措施，禁止美国向这家公司出口零部件和服务，企图扼杀这家中国以及全球的主要技术提供商。我们在采访时问到了这个问题。除此之外，我们的问题还包括，他采取了哪些应急措施，当然我们还问到了美国和其他国家对华为的指控，包括这家公司是建立在知识产权窃取的基础上的，这是一家对美国和其他国家构成网络安全风险的公司。让我们来听听任正非对华为是否会成为贸易谈判的一部分这一问题如何回应，特朗普总统曾暗示会这么做。

任正非：美国从来没有买过东西，即使以后要买，我还未必会卖，这有什么好谈判的。我不理他，怎么谈判。如果他给我打电话，我可能不接，当然他也没有我的电话号码。我看到了他的推特，觉得好笑，自相矛盾。

记者：有一些批评人士表示，华为发展到今天主要靠偷知识产权和获得政府支持，您对此如何回应？

任正非：美国都没有做出来，我们已经做出来了，我们怎么去偷美国没有的技术。他们偷我们技术的可能性更大一些。我们现在领先美国，如果我们技术上落后于美国，特朗普哪有必要这么费劲打我们。正是因为我们领先了才打我们。

记者：有一些说法，中国北京方面可能会针对苹果采取一些报复性行动。您认为中国政府应不应该采取这样的措施。

任正非：第一，绝对不会。第二，如果采取这个行动，我第一个站出来坚决反对。苹果是伟大的世界领袖，没有苹果就没有移动互联网。没有苹果给我们展现这个世界，这个世界就没有这么丰富多彩。苹果是我们的老师，它在前面领着前进。我们作为一个学生，决不会反对老师。

记者：今年初，你们超越苹果成为全球第二大手机制造商。第一季度手机销售额激增50%，你们肯定也想成为全球第一的手机制造商。现在这个目标有被搁置吗？

任正非：我们可以变大，也可以变小。华为是非上市公司，不追求数量增大，也不追求利润高低，存活下来就不错了。

记者：我记得华为去年的收入为大约1,000亿美元，比腾讯和阿里巴巴加起来还多。如之前所述，我们讨论了有关知识产权盗窃的指控。华为之前曾遭受摩托罗拉，T-Mobile和思科等公司起诉，当然，所有这些法律案件都已结束。美国司法部也发起并公布了针对华为公司的起诉，目前双方正在法庭上交锋。华为的CFO仍然被拘押在加拿大，她因欺诈和违反制裁等指控面临美国的引渡请求。关于所有这些，华为总裁和创始人说他相信他们最终会在法庭上获胜，他们正在推动通过法律程序来解决这些问题。当然，华为也在起诉美国政府和加拿大，这是一家伟大公司的重大战役。此外，我们从这次采访中还了解到很重要的一点，他们有应急措施，他们正在构建自己的芯片，但他们认为，美国的这一行动可能会对在5G技术领域的领先地位有所影响。

主持人：好的，感谢Tom带来的报道。