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HTC U11获Android 9.0系统更新

2019-5-27 20:57:51来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月27日消息 据IT之家网友反馈，HTC U11用户今日起陆续收到系统更新提醒，此次更新正式将安卓版本升级到了Android 9.0。

5月11日HTC在官方推特上公布了HTC U11、HTC U11+、HTC U12+的安卓9.0 Pie适配发布计划。根据发布的内容，HTC U11将在5月底开始推送安卓9 Pie系统更新，现在看来HTC正在兑现承诺。

另外，HTC U11+的安卓9推送时间是6月底；HTC U12+的安卓9推送时间是6月份。

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关键词：HTC U11

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