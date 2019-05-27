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华硕ZenBook Pro Duo笔记本发布：采用双屏设计

2019-5-27 22:44:41来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月27日消息 在台北电脑展上，华硕推出了一款名为ZenBook Pro Duo的笔记本电脑，这款笔记本电脑具有双显示屏：16：9的主屏幕和键盘上方的32：9辅屏。

华硕将键盘上方的大显示屏称为“ScreenPad Plus”，它基本上占据了笔记本电脑高度的一半。用户可以将其用作第二个屏幕，例如在顶部屏幕上查看一个应用程序，在底部屏幕上查看第二个应用程序，或者通过扩展桌面以查看跨越两个显示器的单个窗口，可以一次查看更多内容，还有对平铺应用的支持。

该笔记本还支持手写笔，因此你可以在第二个屏幕上记笔记或绘图。

华硕表示，正在与Corel等软件公司合作，增加对ScreenPad Plus的支持，以便用户能够使用第二个屏幕访问某些软件的快捷方式和控件。

由于第二块显示屏占用了大量空间，因此华硕不得不做出一些有趣的设计选择。由于键盘下方没有触摸板的空间，华硕于是将其放在了键盘的右侧，还可以将触摸板用作数字键盘。

华硕ZenBook Duo配备一个15.6英寸3840 x 2160像素的OLED主显示屏和一个14英寸3480 x 1100像素的IPS ScreenPad Plus，将配备英特尔酷睿i9 HK处理器和NVIDIA GeForce RTX 2060显卡，预计将于2019年第三季度推出。

华硕还计划提供尺寸更小，配置更弱的型号，配备14英寸1920 x 1080像素IPS主显示屏，12.6英寸1920 x 550像素ScreenPad Plus，英特尔酷睿i7处理器和NVIDIA GeForce MX250显卡。

华硕尚未公布ZenBook Pro Duo的定价，但预计将于今年第三季度上市。

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关键词：华硕ZenBook Pro Duo

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