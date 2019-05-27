内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

英特尔：10nm Ice Lake笔记本芯片图形性能提升2倍

2019-5-27 23:13:30来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月27日消息 英特尔的Ice Lake笔记本处理器将于今年晚些时候出货，这将是第一批大批量生产的英特尔10nm芯片，也是英特尔第10代Core系列的第一批成员，并且也将是第一批采用英特尔Gen11显卡的芯片。

据英特尔称，与采用第8代英特尔酷睿i7-8565U Whiskey Lake-U处理器和Gen9显卡的计算机相比，这些芯片中的集成显卡可提供1.4倍至2.1倍的性能提升。

这可以让用户在缺乏独立显卡的英特尔笔记本电脑上以1080p分辨率玩更现代的PC游戏。AnandTech报道称，这也是英特尔首次提供1万亿次浮点运算图形性能的处理器。

AnandTech还指出，采用Gen11显卡的Ice Lake-U芯片与采用AMD Radeon Vega 10显卡的AMD Ryzen 7 3700U处理器相比具有相当的竞争力，但前提是当两款芯片的运行功率均为25瓦，不过许多笔记本电脑制造商会将英特尔的默认设置为15瓦，而许多AMD的电脑则设置为25瓦。因此，AMD在实际性能方面仍有优势。

与此同时，英特尔也再次确认新的图形架构只是Ice Lake新功能中的冰山一角，其他一些新功能包括：

  • “Sunny Cove”核心架构

  • 原生支持Thunderbolt 3和WiFi 6（802.11ax）

  • CPU DL Boost人工智能功能

  • GPU支持AI指令

英特尔称，这些与AI相关的调整应该能提供“高达8.8倍的峰值AI推理吞吐量”。

5月28日推出Computex Keynote时，英特尔可能会更多地介绍其即将推出的Ice Lake处理器。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：英特尔Ice Lake

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有