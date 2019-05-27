英特尔：10nm Ice Lake笔记本芯片图形性能提升2倍

IT之家5月27日消息 英特尔的Ice Lake笔记本处理器将于今年晚些时候出货，这将是第一批大批量生产的英特尔10nm芯片，也是英特尔第10代Core系列的第一批成员，并且也将是第一批采用英特尔Gen11显卡的芯片。

据英特尔称，与采用第8代英特尔酷睿i7-8565U Whiskey Lake-U处理器和Gen9显卡的计算机相比，这些芯片中的集成显卡可提供1.4倍至2.1倍的性能提升。

这可以让用户在缺乏独立显卡的英特尔笔记本电脑上以1080p分辨率玩更现代的PC游戏。AnandTech报道称，这也是英特尔首次提供1万亿次浮点运算图形性能的处理器。

AnandTech还指出，采用Gen11显卡的Ice Lake-U芯片与采用AMD Radeon Vega 10显卡的AMD Ryzen 7 3700U处理器相比具有相当的竞争力，但前提是当两款芯片的运行功率均为25瓦，不过许多笔记本电脑制造商会将英特尔的默认设置为15瓦，而许多AMD的电脑则设置为25瓦。因此，AMD在实际性能方面仍有优势。

与此同时，英特尔也再次确认新的图形架构只是Ice Lake新功能中的冰山一角，其他一些新功能包括：

“Sunny Cove”核心架构

原生支持Thunderbolt 3和WiFi 6（802.11ax）

CPU DL Boost人工智能功能

GPU支持AI指令

英特尔称，这些与AI相关的调整应该能提供“高达8.8倍的峰值AI推理吞吐量”。

5月28日推出Computex Keynote时，英特尔可能会更多地介绍其即将推出的Ice Lake处理器。