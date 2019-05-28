苹果iOS 12中算盘emoji表情错了：历史上并无4-2珠子

IT之家5月28日消息 苹果iOS的算盘表情符号错了。或者，在技术上本身并非“错误”，但是与在整个人类文明中使用的几乎所有算盘相比，iOS 12的算盘表情符号显然在苹果设备上是不正确的。

Twitter用户@sophophobic 首先发现了这个错误，他注意到苹果的算盘表情配置似乎是历史上从未使用过的。

推文显示：

希腊人/罗马人使用1:4计数石子。中国使用2:5（十进制或十六进制）。日本采用经由韩国传播的来自中国的2:5制，然后是1:5，然后是现代的1:4。俄罗斯有10个（中间2个彩色珠子）。欧洲在线板上使用了9个珠子......

这是一条有趣的推文，外媒报道，经过与几位算盘专家联系，关注一下算盘的表情符号准确性。

芝加哥洛约拉大学数学教授、算盘历史学家Eli Maor无法“回忆起4-2珠子的排布（除了作为玩具）”。

此外，即使苹果的珠子排列（分隔器一侧有两个珠子，另一侧有四个珠子），表面上看起来表情符号本身的方向也不正确。根据史密森尼国家历史博物馆的策展人Peggy Kidwell的说法，“我发现算盘的方向比珠子的数量更不寻常。中国人通常在顶部使用2个珠子（每个代表5），在底部使用5个珠子。日本人通常在顶部使用一个，在底部使用4或5个珠子。

Kidwell认为博物馆藏品中没有任何类似苹果表情符号的算盘装置，即使是那些接近的也不会像苹果的图标那样水平排列。她确实指出，如果方向正确，你可以使用苹果的算盘来做数学。

其他算盘表情符号也有问题，但苹果是最糟糕的

从公平的角度来看，一些来自不同手机制造商的算盘也是不佳的，但从历史上来说，苹果是最糟糕的。

谷歌、微软和Facebook都是这一领域的领导者：三者在数学上和历史上都是正确的算盘：谷歌是一款带有十颗珠子的西式版本，微软和Facebook正在使用正确的1:4日本式版本。

另一方面，三星、Twitter和WhatsApp的算盘也是不正确的。这三个品牌也使用西式算盘，但分别有七个、六个和五个珠子，这些只是玩具的描绘。不过苹果公司的情况更糟，因为该公司的珠子数量和的算盘表情符号的定位均出现了错误。

这不是苹果公司第一次搞乱表情符号：其鱿鱼表情符号多年来一直被颠倒过来，正如蒙特利湾水族馆所指出的那样。可悲的是，该错误还没有得到解决，因此苹果的算盘表情符号能否得到纠正仍是个问题。