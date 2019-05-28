工信部：1-4月软件业务收入20504亿元，同比增14.8%

IT之家5月28日消息 工信部网站发布，今年1-4月，我国软件和信息技术服务业（以下简称软件业）呈平稳较快发展态势，业务收入加快增长，出口增速小幅回升，从业人数稳步增加，工资水平较快增长。在需求提升、政策环境利好等因素带动下，工业软件、电子商务平台服务、大数据服务等领域增势突出。

一、总体运行情况

软件业务收入保持较快增长。1-4月，我国软件业完成软件业务收入20504亿元，同比增长14.8%，增速同比提高0.5个百分点。其中，4月软件业务收入增长15.6%，增速同比提高0.5个百分点。

图1 2019年1-4月软件业务收入增长情况

利润总额增速回落。1-4月，全行业实现利润总额2503亿元，同比增长8.7%，增速同比回落2.1个百分点，比1-3月回落4.6个百分点。其中，4月利润总额同比下降4.4%。

图2 2019年1-4月软件业利润总额增长情况

软件出口增速有所回升。1-4月，软件业实现出口153亿美元，同比增长8%，比1-3月提高3.4个百分点。其中，外包服务出口增长9.2%，嵌入式系统软件出口增长4.8%，分别比1-3月提高1.9和2.2个百分点。

图3 2019年1-4月软件业出口增长情况

从业人数稳步增加，工资水平较快增长。1-4月，我国软件业从业平均人数623万人，同比增长4.6%。从业人员工资总额同比增长15.8%，增速同比提高1.7个百分点；人均工资增长10.6%。

图4 2019年1-4月软件业从业人员工资总额增长情况

二、分领域运行情况

软件产品收入平稳发展，工业软件快速增长。1-4月，软件产品实现收入5793亿元，同比增长13%，增速同比提高0.9个百分点，但低于全行业平均水平1.8个百分点，占全行业收入比重的28.3%。其中，工业软件产品实现收入597亿元，同比增长19.5%，增速同比提高5.2个百分点。

信息技术服务收入较快增长，电子商务平台技术服务、大数据服务等增势突出。1-4月，信息技术服务实现收入12075亿元，同比增长17.2%，增速同比提高0.2个百分点，高于全行业平均增长水平2.4个百分点，在全行业收入中占比为58.9%。其中，云服务和大数据服务收入分别增长12.7%和20.2%，在信息技术服务收入中占比为9.1%；电子商务平台技术服务收入增长24%，同比提高5.1个百分点；集成电路设计服务收入增长7.1%，同比回落0.8个百分点。

信息安全产品和服务收入稳步增加。1-4月，信息安全产品和服务共实现收入291亿元，同比增长12.2%，增速比1-3月回落1.2个百分点。

嵌入式系统软件收入增速小幅回落。1-4月，嵌入式系统软件实现收入2346亿元，同比增长7.9%，增速比1-3月回落1.3个百分点，在全行业收入中占比为11.4%。

图5 2019年1-4月软件业分类收入占比情况

三、分地区运行情况

东、西部地区软件业保持较快增长，中部地区增势突出。1-4月，东部地区完成软件业务收入16584亿元，同比增长14.9%，增速同比提高0.6个百分点。中部地区完成软件业务收入960亿元，增长20.9%，增速同比提高0.3个百分点，高出全国平均水平6.1个百分点。西部地区完成软件业务收入2381亿元，增长14.9%，增速同比提高0.4个百分点。东北地区完成软件业务收入578亿元，同比增长7.9%，增速同比提高1个百分点。四个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别为80.9%、4.7%、11.6%和2.8%。

图6 2019年1-4月软件业分地区收入增长情况

主要软件大省保持两位数增长，部分中西部省市增长迅速。1-4月，软件业务收入居前列的广东（同比增长11.1%）、北京（增长18.0%）、江苏（增长14.7%）、浙江（增长17.1%）山东（增长17.4%）和上海（增长12.0%）完成业务收入合计占全国比重为73.2%，其中北京、浙江、山东增速分别高于全国平均水平3.2、2.3和2.6个百分点。增速居前5名的省市有：江西（增长80.7%）、河北（增长38.3%）、内蒙古（增长31.7%）、广西（增长30.6%）和海南（增长28.2%）。

图7 2019年1-4月软件业务收入前十位省市增长情况

中心城市软件业务收入增速低于全国水平，利润总额增速有所回落。1-4月，全国15个副省级中心城市完成软件业务收入11369亿元，同比增长14%，增速同比回落0.4个百分点，低于全国平均水平0.8个百分点，占全国软件业务收入比重为55.4%。中心城市软件业利润总额同比增长10.8%，增速同比提高2.2个百分点，但比1-3月回落8.9个百分点；中心城市软件业人均工资同比增长15.2%，高出全国平均增速4.6个百分点。

图8 2019年1-4月副省级中心城市软件业务收入增长情况