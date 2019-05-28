努比亚Z17开启安卓9 Pie正式版小批量推送

IT之家5月28日消息 昨天，努比亚社区官方宣布，努比亚Z17（NX563J） Android P 正式版已开启小批量FOTA推送，本次推送对象为部分随机抽取的用户。如无意外后续将进行全面推送更新。

更新日志：

Android P正式版

超乎所见，系统全新升级Android P（9.0）

通知中心快捷回复，消息处理更方便

负一屏聚合更多服务卡片，享受更便捷的生活方式

多个应用视效优化，呈现界面焕然一新

更多动画效果调整，操作体验更顺畅

100余项细节优化，更多惊喜等你发现

Android P体验版->正式版

通讯

优化：部分场景下的通话声音效果

修复：部分场景下短信报错的问题

多媒体

优化：相机整体操作体验

修复：部分场景下相机报错的问题

桌面

优化：多任务界面的卡片显示效果

系统

优化：指纹功能体验

优化：分屏功能体验

优化：系统性能

工具

修复：部分场景下时钟报错的问题

本次更新优化内容包括但不限于以上所列举的项

注意事项：

● 本次更新仅通过FOTA更新升级：依次点击“设置”->“系统更新”->"检查更新"，下载升级包完成后升级即可；

● 由于跨平台升级，杜比团队未对跨平台版本进行授权和技术支持，故此版本将不再搭载杜比音效，该版本更新将默认搭载高通系统音效；

● 版本升级完成后，系统会自动清除指纹数据和wifi数据。针对指纹数据，大家可以重新录入使用，wifi数据可以在升级前通过自带备份应用备份，升级完成后进行恢复；

● 升级此安卓P版本后，若想回退到之前版本，需要先备份手机资料，双清后再升级历史SD卡包，完成后即可正常使用；

● 在升级前请确保手机电量充足并对手机资料进行备份(建议使用自带备份软件)，以免升级过程中导致手机资料丢失；

● 升级前，请取消各种屏幕锁，升级过程中，请务必将手机平放，且不要随意触碰屏幕，按照屏幕提示进行操作；

● 如已获取Root权限，请务必去除Root权限，恢复正常版本状态，并恢复出厂设置后再进行升级，否则容易导致升级失败；

● 使用中遇到的问题可通过在论坛 产品反馈 版块中反馈。