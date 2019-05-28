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索尼在印度推出MHC系列音箱：售价1586元起

2019-5-28 10:18:27来源：IT之家作者：嗜橙/实习责编：嗜橙/实习评论：

IT之家5月28日消息 索尼在印度推出MHC系列四款音箱：每个扬声器都配有后高音扬声器、角度扬声器和扩音发生器，使声音能够到达所有角落。

索尼在印度推出了MHC-V82D，MHC-V72D，MHC-V42D和MHC-V02四款派对音箱。MHC-V82D和MHC-V72D拥有360度环绕声功能，索尼声称每个音箱都配有后置高音扬声器，角度扬声器和扩展声音发生器，让声音可以到达房间的各个角落。索尼V82D，V72D和V42D扬声器的灯光与节拍和Jet Bass Booster同步，创造出清晰，深沉，充满空间感的低音。

音箱还配有麦克风输入和卡拉ok模式，用于演唱。他们还提供了其他三种模式供不同场景使用。索尼还推出了带有V82D、V72D和V42D扬声器的现场声音模式。这种模式利用数字信号处理技术创造了一个更宽广的声场，产生三维的声音。

索尼的MHC-V82D音箱售价为52990卢比（约合人民币5259元），MHC-V72D音箱售价为42990卢比（约合人民币4266元），MHC-V42D音箱售价为29990卢比（约合人民币2976元），MHC-V02音箱售价为15990卢比（约合人民币1586元）。

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关键词：索尼音箱

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