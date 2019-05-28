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摩托罗拉Moto Z4已在亚马逊上架：骁龙675，售价500美元

2019-5-28 10:37:09来源：IT之家作者：嗜橙/实习责编：嗜橙/实习评论：

IT之家5月28日消息 摩托罗拉Moto Z4手机已在亚马逊上架：搭载高通骁龙675，4GB+128GB，售价为500美元。

尽管尚未宣布，但是摩托罗拉Moto Z4智能手机已经可以在亚马逊上购买，并且实际上已经开始出货。

摩托罗拉Moto Z4采用了高通中档的骁龙675，这款芯片目前可以在三星Galaxy A70中找到，而且能提供比骁龙636更好的性能。存储空间是128GB，可以通过microSD扩展，但只有4GB的RAM。

Moto Z4搭载了安卓9 Pie操作系统，还有一个3600毫安的电池，支持15W TurboPower快速充电。有趣的是，虽然之前的Moto Mods可以与Moto Z4兼容，但在尺寸上似乎略有不同。

Moto Z4配备了6.4英寸OLED FullVision显示屏，分辨率为2340 x 1080，显示屏有小凹口。前置相机为2500万像素。关于后置摄像头，为4800万像素；但由于采用了Quad Pixel技术，默认为1200万像素。这种技术将四个像素合二为一，以期创造出色的图像。

售价方面，Moto Z4目前在亚马逊上的零售价为499.99美元（约合人民币3448元）。

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关键词：摩托罗拉Moto Z4Moto Z4

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