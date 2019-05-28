世卫拟将游戏成瘾归为精神疾病，韩国不高兴了

IT之家5月28日消息 世界卫生组织(WHO)25日全票通过了《国际疾病分类》第十一次修订本(ICD-11)、正式将“游戏成瘾(障碍)”列为精神类疾病，这一指导方针将于2022年开始正式生效。此消息一出便遭到韩国游戏行业和韩国文化体育观光部的公开反对。

韩国相关方认为WHO此举缺乏科学依据，贸然给游戏扣上“疾病”的帽子很不妥，将阻碍韩国游戏产业的发展。韩联社报道显示，韩国主管卫生事业的保健福祉部已表示，将接受WHO的指导意见、推动在韩国实行ICD-11。但主管游戏产业的韩国文化体育观光部（简称“文体部”）却明确表示，反对在韩国实行ICD-11。文体部相关负责人表示，WHO的相关决定缺乏有效的科学依据，对于“游戏成瘾”的定义也模糊，韩国文体部将持续向WHO表达这方面的质疑。文体部早在上月初已正式向WHO提交反对意见书。

WHO对“游戏成瘾”的定义是“将玩游戏的重要性置于其他日常生活之上，即使产生副作用也持续沉迷于游戏超过12个月的行为”。对此，韩国游戏业界质疑称，这种定义标准太模糊，难道一天玩10小时以上游戏的职业游戏玩家也要被列为精神疾病患者吗？他们表示，导致“游戏上瘾”的原因是在于游戏本身，还是归咎于家庭、教育、社会等其他环境因素，医学界和心理学界至今没有得出具体定论。在此情况下，贸然给游戏成瘾扣上“疾病”的帽子很不妥，也将阻碍游戏产业的正常发展。

韩国《朝鲜日报》报道称，游戏行业强烈反对WHO这一决定，并称将会撼动13万亿韩元的市场规模。据《韩国日报》介绍，韩国政府目前针对游戏行业实施的典型限制举措是“游戏时间控制制度”，零时以后青少年玩家的电脑游戏将自动关闭。韩国游戏行业担忧，ICD-11若在韩国正式实行，游戏行业有可能被征收“游戏上瘾人员治疗基金”等各项费用，而且像烟草行业一样被征收高额税率。