国内运营商正处于全面革新的最佳时期

C114讯5月28日消息 用一片哀嚎来形容通信行业的处境或许有夸张之嫌，然而整个行业的颓势已经充分体现在运营商的经营报告中。无论是2018年的全年财报，还是2019年一季度的报告，都越来越明显地突出了通服收入下滑的窘境。虽然面临较大的增长压力，但是运营商更面临全面革新的机遇。

一、现有业务不足以支撑持续增长

4G时代，运营商主要提供了人与人通信服务。当前运营商经历的通服收入下滑的趋势，既有各种政策红利消失的影响，也是人口红利见顶的因素。

与互联网公司一样，运营商面临的用户增长压力；与之不同的是，运营商的用户增长压力正逐渐放到并影响到服务收入。回顾运营商，从最初至今的成长历程，都是对C端的渗透和挖掘。B端瘸腿绝对是三大运营商的共同特征，虽然其也都在突出各自在B端的作为，但是相对于IBM、微软、甲骨文等国外企业来说，可谓小巫见大巫，根本不可同日而语。

实际上，只要现在，运营商还仍然深陷于对C端的争抢中。即便当前的获客成本高企，而且增量用户只能提供微利甚至负利的情况下，运营商的各种降价争夺战都没有停歇的丝毫意思。无论是基于做大用户规模的考虑，还是出于延伸用户价值的思考，运营商当前的这种做法很大程度上已经违背了商业规律。

我国的通信行业从1G时代的“空白”到4G时代的“并跑”过程中，虽然也都有通信技术的代价演进，然而与即将开始的5G相比，此前的4G都在围绕人与人通信展开。而且作为全球人口规模最大、经济增长最为显著的国家，我国的人口规模和经济增长速度足以支撑起运营商通服收入的持续增长。

毫不夸张地说“躺在金山上数钱”绝对可以用来描述此前运营商的经营过程。虽然此前的经营过程中也有各种困难和压力，但是相对于今天灭顶式承压，运营商还是比较轻松的。运营商冬天来了，从2013年喊道了现在，就足以说明曾经的日子是多么美好。建设、维护并提供通信管道是至今运营商的主要角色，也是其主要的收入来源。因为曾经的日子太过轻松，运营商完全没有革新的必要。

囿于此，运营商也就丧失了4G时代的内容创新机遇。现在过往那种惬意的日子，已经随着流量动能的失速而被逼迫到必须革新的节点。

二、业务边界拓展亟需要顺势而变

运营商的人与人通信已经走到了支撑通服收入进一步增长的尽头。即便还有一些增长空间，也满足不了行业整体的发展需要。面对5G商用之后的人与物、物与物通信需求，在5G的三大应用场景中扩大业务边界，这已经成为运营商未来继续探索和创新的方向。

不同于此前时代的通信技术，5G的主要方向在工业互联网，更注重B端。普华永道发布的《科技赋能B端新趋势白皮书》预计，到2025年，T2B2C（T指科技，B指商家，C指用户）模式给科技企业带来的整体市值将高达40至50万亿元人民币。而中国移动互联网（主要为消费互联网）2018年的市场规模仅为8.42万亿元。

在这方面，虽然运营商已经有了相当程度的认识，但是相对于互联网企业来说，认识程度不够深，动作幅度不够大。5G商用之后的最可能出现的第一个风口就是车联网。在车联网领域，Baidu已经走在了全国企业的前列。运营商在车联网领域，目前还是只是传输管道的角色。

最近几年，工业和信息化部已经发布了支持车联网发展的多项政策，最近又发文支持创建江苏（无锡）车联网先导区。能不能搭上5G初期的巨大风口，虽然现在已经错过了先发优势，但是运营商现在发力还不算晚。

现在运营商与华为和中央广播电视总台共同合作大搞的5G+4K+AI，最终能够给自己带来多少收益，尚不可知。从目前的情况看，在这个合作架构中，运营商的角色依然是管道。因此，从这个角度看，我们并不认为这是运营商当前亟需的面向5G拓展的方向。

三、组织架构也需面向B端转型

业务边界的扩展必将改变曾经的整个模式。业务边界的拓展当然就需要相应的组织予以保障。在这方面，BATJ等互联网大佬早在2018年就开始了各种转型操作。无论是合并，还是新设，其主要的目标都是为了更好地适应并满足B端发展的需求。

2018年3月6日，Baidu宣布正式成立“智能生活事业群组（Smart Living Group，SLG）”，具体由Baidu“度秘事业部”、Baidu“硬件生态渠道部”和“Raven Studio工作室”组成；同年9月30日，腾讯公司的组织架构原有七大事业群（BG）的基础上进行重组整合，成立了六大事业群，其中突出聚焦融合效应，新成立云与智慧产业事业群（CSIG）、平台与内容事业群（PCG）；随后的9月13日，小米集团宣布新设立了集团参谋部和集团组织部，并将原先的电视、生态链、MIUI部、互娱部这四个主要业务部打散、细分、重构成十个新的业务部。就在今年5月17日实际电信日当天，小米集团宣布上市以来第五次调整架构。

面向B端组织架构调整，运营商主要的动作在专业化。成立各种专业化、集中化管理的机构。这些分拆出来的独立运作的公司到底是为IPO上市需要，还是为服务5G的B端用户需求，或者以上兼而有之。虽然到目前我们尚不可知其最终目的，但是我们认为服务工业互联网时代B端用户的组织需要因时调整。

即便5G尚未真正到来，但是大家对5G的各种热切期盼早已经难以掩盖。实现大家对5G的预期，需要因势而谋、应势而动、顺势而为。现在运营商就处在因势利导、不容错过的最佳时点。