交通运输部：加强用户资金管理不会降低共享单车退款效率

IT之家5月28日消息 今日，在交通运输部举行的新闻发布会上，新闻发言人吴春耕就月中公布的《交通运输新业态用户资金管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）中对存量用户资金设立半年过渡期回应了央视记者提问。其表示，加强用户资金管理之后不会降低目前的退款效率。

《管理办法》提出，为确保各项政策顺利实施，对发布之日前收取的用户资金纳入管理设定6个月的过渡期，时间延长至2019年11月30日。

吴春耕表示，为了避免对用户资金退款效率的影响，《管理办法》提出了一系列相关要求和措施：