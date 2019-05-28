华为欧洲注册“HUAWEI ARK OS”商标

IT之家5月28日消息 据外媒Technave报道，日前华为向欧洲知识产权局提交了“HUAWEI ARK OS”商标申请，“ARK”在英文中是“方舟”的意思，结合此前华为推出的方舟编译器，华为全新的自研系统越来越明晰。

此前，美国政府以国家安全为由宣布将华为及其子公司列入管制“实体名单”，一旦被列入这一名单，受管制的实体从美国进口相关产品需要相关许可。其中，华为手机上使用的EMUI系统是基于安卓系统研发，而谷歌近日也宣布将暂停与华为的部分商业合作。

随后，有网友曝出，华为目前正在研发“鸿蒙”操作系统，而此次曝光的“ARK OS”（方舟系统）很有可能是华为自研操作系统的海外版本。目前为止，华为还没就自研系统发表任何回应或作出正面确认。

根据此前华为消费者业务CEO余承东的说法，华为自研的操作系统最快将在今年秋天亮相，最晚明年春天。“鸿蒙”在中国神话传说中指的是盘古在昆仑山开天辟地之前的一团自然混沌的元气，这里有“新纪元、开天辟地”的意思。而“ARK”则是来自《希伯来圣经·创世纪》，是上帝指引诺亚建造的巨船，即人们常说的诺亚方舟，同样具有“开始新的纪元”的意思。不排除“鸿蒙”是华为自研操作系统的国内版本命名，而“ARK OS”则是国外版本的名称。