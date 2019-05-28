魅族16Xs拍照样张首曝：超广角镜头不畸变

IT之家5月28日消息 魅族将于5月30日在北京举行16Xs新品发布会，随着发布会的临近，关于该机的爆料也越来越多，现在网上曝光了该机的拍照样张。

魅族工程师@夜的咖啡 在微博放出一组16Xs新机的样张对比图，从图片来看，魅族16Xs将支持超广角镜头，超广角样张不仅角度很广，而且买没有出现畸变，看来是有经过专门的调教。根据此前的报道，魅族16Xs搭载后置三摄像头，分别为4800万+500万+800万像素。

值得一提的是，昨天知名爆料网站slashleaks爆出了魅族16Xs多彩塑料外壳照片。相比玻璃材质，其可靠性更高，同时具备极强的柔韧性，即使高处跌落也不会碎。

另外，今天早些时候，魅族科技官微还放出一张海报，暗示新机既有轻薄手感，还有大电池，根据此前的报道，该机的电池容量为3900mAh。

今天早些时候，魅族16Xs现身跑分网站，单核成绩2378分多核成绩6026分，与魅族Note 9成绩相近，应该是骁龙675处理器，跑分显示该机还辅以6GB内存。

根据目前已知的信息，魅族16Xs拥有黑、渐变蓝和珊瑚色三色，机身尺寸为152*74.4*8.35mm，重165克。屏幕尺寸为6.2英寸，像素为1080*2232，电池容量为3900mAh。此外，魅族16Xs会继续秉承魅族的对称设计，将搭载魅族16s同款屏幕，配备3.5mm耳机孔等。

魅族16Xs将于5月30日发布，IT之家也将对此发布会进行现场图文直播，不妨关注一下。