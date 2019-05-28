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英特尔十代低压处理器Ice Lake发布：Gen 11核显性能翻倍

2019-5-28 15:52:00来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家5月28日消息 在台北电脑展上，英特尔正式发布了十代低压处理器Ice Lake。

英特尔表示，第10代英特尔酷睿处理器，通过英特尔深度学习增强（英特尔DL Boost）为PC提供AI性能。这些处理器基于英特尔的10nm工艺技术，搭载新的“Sunny Cove”核心架构和新的Gen11图形引擎。产品线包括酷睿i3到酷睿i7，最多4核和8线程，CPU turbo频率最大4.1GHz，GPU 1.1 GHz。

英特尔表示，第10代英特尔酷睿处理器将轻薄型笔记本电脑和2合1笔记本电脑提升到新的水平。

智能性能：

通过英特尔DL Boost提供大约2.5倍的AI性能，适用于低延迟工作负载。新的图形架构可为重型AI工作负载提供高达1 teraflop的矢量计算能力，英特尔还将高斯网络加速器（GNA）内置于SoC中。

图形功能的飞跃

基于Gen11图形架构的全新英特尔Iris Plus核显几乎使性能提升了2倍，使用HEVC编码，随时随地实现专业级内容创建功能，可观看十亿种颜色的4K HDR，FPS6速度提高2倍。

一流的连接性：

首次提供集成的雷电3和集成的英特尔Wi-Fi 6（Gig +），可实现近3倍的无线速度。Wi-Fi 6连接可提供超过1 Gbps的无线速度。

新的第10代英特尔酷睿处理器现已开始发售，预计2019年假期将推出OEM产品。

据媒体报道，Ice Lake处理器有U和Y两个系列，TDP有9W、15W、28W三种。核显还是分为Iris Plus和UHD。U系列处理器支持双通道DDR4-3200内存，U系列和Y系列都支持LPDDR4/4X-3733。

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关键词：英特尔处理器ice Lake

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