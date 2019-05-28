雷军：Redmi品牌的五大使命

IT之家5月28日消息 在今天下午的Redmi新品发布会上，红米发布了Redmi K20/K20 Pro和7A三款新机，同时还推出了该品牌的首款笔记本电脑Redmibook 14。刚刚雷军在个人微信公众号发文，阐述了Redmi品牌的五大使命。

雷军称，今天的发布会是Redmi的重大里程碑：作为独立品牌从此拥有了完整的产品体系，真正完成了从红米到Redmi的蜕变。

雷军梳理了Redmi的战略和目标，分别是：坚持“极致性价比”；坚持高品质；加快国际化；布局手机中高端产品；着眼5G，扩展多品类，布局AIoT，打造生态圈。

以下是雷军全文：

今天，Redmi隆重发布了四款新品，并迎来自己的首款高端旗舰手机，也是一款毫不妥协的“真旗舰”。这是Redmi的重大里程碑：作为独立品牌从此拥有了完整的产品体系，真正完成了从红米到Redmi的蜕变。

四个月前，我们将红米系列升级为了全新的独立品牌Redmi。在这四个月里，新生的Redmi品牌发布了三款手机，我也和Redmi的整个团队讨论过很多次：这个品牌的定位，或者说使命到底是什么？

我们最后梳理出来了下面这五条：

做旗舰手机，是Redmi品牌独立发展的必由之路

Redmi继承了2019年之前小米和红米光荣的过去，也要创造属于自己的全新未来。

小金刚系列四个月畅销1000万台，用户对Redmi品牌投下了赞成票，也因此有了更多期待：旗舰芯片、旗舰相机、旗舰工艺、旗舰先进技术等等。我们认识到，Redmi手机必须覆盖到更高体验价值的定位，才能满足用户多元化的需求。

然而过去几年，高端旗舰在高利润的道路上一路狂飚，现如今甚至“伪旗舰”都大行其道。因此，相比千元机，高端旗舰更需要极致性价比的竞争。

Redmi K20就是我们在这样的大背景下，全力打造的一款杀手级旗舰，我们不会把“高端旗舰”作为噱头，更不会当作谋求高溢价的工具。我们将始终坚持厚道的定价，以强悍的性能和毫不妥协的体验，向一切不合理的溢价宣战！Redmi K20，就是要K.O.一切伪旗舰！

Redmi K20 Pro · 真旗舰

骁龙855旗舰处理器，8层石墨立体散热；

6.39”极界全面屏，第七代屏幕指纹解锁；

48MP超清三摄，20MP弹出前置相机；

4000mAh大电量，27W有线快充；

NFC、双频GPS、Hi-Res Audio认证；

售价2499元起！

Redmi K20 Pro拥有火焰红、冰川蓝、碳纤黑 三色。冷静时，不露声色；光焰起，锋芒毕露。

6.39英寸三星AMOLED显示屏，屏占比超高。

后置三摄全焦段平滑切换，实现从0.6倍到10倍混合变焦的无缝衔接。

骁龙855处理器，CPU单核性能提升45%，游戏速度提升25%，媲美专业游戏手机！

2499起！6月1日10点全网首卖 今晚6点开始预约。

Redmi K20 & Redmi红米7A

Redmi K20与Redmi K20 Pro略有不同的是，搭载骁龙730处理器，外号“小855”，也是高通首款8nm工艺制程芯片，如果不是重度游戏玩家，日常使用妥妥的。后置4800万超清三摄，18W快充，售价1999元起。

Redmi红米7A则在红米6A的基础上进行大幅提升，配备5.45”护眼屏、骁龙八核处理器、4000mAh超长续航，还有亲情守护、极简桌面、大音量等多项贴心功能。整机生活防泼溅，高品质可信赖，售价549元起。

至此，Redmi已完成500～3000元的产品布局：如果你想要性能旗舰手机，推荐选择Redmi K20系列；如果想要千元旗舰手机，可以选择Redmi Note 7系列；如果追求高品质大众款，Redmi 7系列绝对是你的不二之选。

Redmi整个团队坚信，是产品决定了品牌，而不是品牌决定了产品，只要坚持做出一代又一代的好产品，就是一定能够赢得广大用户的认可和喜爱！

RedmiBook 14 ·布局生态圈

Redmi不仅仅局限于手机，在AIoT上也着力打造Redmi生态圈。3月18日，Redmi发布了两款生态产品：Redmi AirDots真无线蓝牙耳机和Redmi全自动波轮洗衣机。

今天，Redmi生态家族又新增了一个重量级成员：RedmiBook 14独显轻薄笔记本，它是Redmi着力打造的AIoT生态圈的代表产品。

为什么Redmi要做笔记本呢？

主要有几点考虑，首先，我们认为，在AIoT未来战略中，笔记本是人机交互的副中心，是一个非常重要的入口。在公司“手机+AIoT”双引擎战略的指引下，发力笔记本是必然选择。

第二，我们听到了很多米粉的声音，大家希望可以买到性能强、颜值高的高性价比笔记本，当前的笔记本市场上没有足够让他们满意的产品。因此，Redmi当仁不让。

RedmiBook 14 超酷炫视频，科技感十足！

RedmiBook14的配置战斗力十足。它最高搭载了全新性能增强版第八代英特尔酷睿处理器，英伟达GeForceMX250独立显卡，高速内存及大容量固态硬盘。出色的硬件配置，搭配大风扇高效散热系统，让RedmiBook14无论是办公或者娱乐都能应对自如，称得上是14”轻薄本中的性能战士。

RedmiBook 14作为一个破局者，把极致性价比带入了笔记本行业。详细价格及配置请看下图，相信你会更加理解什么是Redmi的终极追求。

Redmi品牌的战斗宣言：死磕品质、追求极致性价比，Redmi就是要向一切不合理的溢价宣战，Redmi就是要为全球50亿人的美好生活而战！