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台北电脑展2019：戴尔推出全新Alienware m15和m17游戏笔记本

2019-5-28 17:24:41来源：IT之家作者：嗜橙/实习责编：嗜橙/实习评论：

IT之家5月28日消息 在今年的台北电脑展上，戴尔推出了全新的Alienware m15和m17游戏笔记本，最高搭载i9-9980HK处理器和RTX 2080显卡。

戴尔的Alienware m系列游戏笔记本电脑是为了在性能、风格和便携之间取得平衡而设计的，它最初是在去年秋季推出的。在今年的台北电脑展上，戴尔推出了经过重新设计的Alienware m15和m17笔记本电脑。这两款电脑的性能更高，显示效果更好。

戴尔Alienware m15和m17游戏笔记本电脑在外观设计和内部组件上有很多共同点。这两种型号的电脑都基于英特尔第9代核心移动处理器（最高搭载Core i9-9980HK处理器）和英伟达的最新显卡（最高采用GeForce RTX 2080）。Alienware m15和Alienware m17的关键部件经过全新的Alienware冷却系统进行冷却，该系统采用厚铜和锌合金热管，新风扇以及大量进气口和排气口。

除了新改进的内部结构外，新的Alienware m15提供4K OLED屏幕，或刷新率为240 Hz的全高清IPS面板。m17配备全高清LCD屏幕，可以选择60 Hz和144 Hz的面板。这两个型号的笔记本都采用了Tobii的眼动追踪技术。新的Alienware m15和Alienware m17笔记本电脑可以装载高达16 GB的DDR4-2666内存以及高达4 TB的NVMe存储。

最后，戴尔计划于6月11日推出新款Alienware m15和Alienware m17游戏笔记本，价格从1499美元起（搭载GTX 1650显卡）。

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关键词：戴尔笔记本外星人笔记本

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