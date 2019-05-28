IT之家5月28日消息 今日，联想集团官方公众号发文，对近日的“联想撤出中国”这一谣言进行梳理并作出回应，以下为《“联想撤出中国”谣言诞生始末》全文。

上周五，一则联想CFO宣布"若美国提高中国关税，联想就将生产线撤出中国"的所谓新闻又成功地吸引了吃瓜群众的目光。

联想CFO说过“撤出中国吗”？答案是否定的。

事件起因是联想财报发布会后美国CNBC电视网对联想CFO的一次采访，CNBC的相关采访文章在正文之前，会有一个CNBC自行理解的KEY POINTS（关键点）：

▲2019年5月24日CNBC截图

即，联想称，如果美国继续对中国产品加征关税，公司可以将产能转移到中国以外的其他国家。

但联想CFO在采访中的实际回复则是：

即“如果发生这种情况，显然我们已做好充分准备，”联想首席财务官黄伟明在接受CNBC采访时表示。“我认为，我们完全有能力将部分生产能力从中国等受影响国家转移到其他不受关税影响的国家，继续生产”。

转移出部分产能=将生产线/产能撤出中国？当然是否定的，显然CNBC想多了。

把生产能力在全球工厂做调配，让产品不受零部件价格波动和各地区关税影响，是几乎每个大型生产制造型企业的日常运营工作，联想11个自有工厂中，有三个位于海外，分布在印度、墨西哥和巴西。自有工厂中90%产品都是中国生产，转移部分产能通俗地说就是让墨西哥员工加加班而已。

正如人民银行党委书记、银保监会主席郭树清上周所说，中国产业结构正在加速调整升级，需要有一定比例的生产转移到海外，这有利于我们实现产业更新换代，进一步提高劳动生产率，加快中国的高质量发展。

简单地说，CNBC犯了个错，但国内却有一群人嗅到了流量的味道，开始了无序的狂欢。

第一阶段

恶意把CNBC自己的错误理解当成了联想接受采访时的表态，例如风闻社区的网友“黑海的海魂衫”，把CNBC原标题《科技巨头联想表示已“做好充分准备”应对美国继续加征关税》偷偷改成了《中国联想：一旦关税有变，我们就将生产线搬出中国》。

一个汉奸的形象迅速就树立起来，小规模扩散。部分稍有良心的KOL（意见领袖）把“部分产能”缩写为“产能”，一个低调的逃跑者跃然纸上。

第二阶段

另一部分人则有效的利用了吃瓜群众对于大段英文懒得阅读只看字幕的习惯，偷偷删改了部分字词，配合CNBC的错误臆测，要把联想撤出中国坐实，例如某大V。

在该大V发布的CNBC截图中，出现了匪夷所思的翻译，将正常的转移部分产能，强行变成了转移生产线。

鉴于不同人翻译的不同差异，我们雇佣了三名专业人士进行翻译。遗憾的是，在互不沟通的情况下，三人的翻译均与微博大V版翻译完全不同。

但在这条微博的号召下，大量媒体开始报道联想要因关税问题撤出中国。

第三阶段

多名KOL义正辞严的开始发酵……一篇篇陈年谣言，一篇篇十万加如雨后春笋。

事情就是这么个事情。

在CNBC的片面理解下，国内KOL的错误翻译的引导下，在流量红利的诱惑下，又一次把联想硬生生地造成了汉奸。

于是我们选择了以CFO黄伟明个人身份就“相关表述不准确，造成媒体和公众的误读”道歉，以平息不断升级的谣言；但我们必须再次强调，联想CFO从未在任何场合说过“撤出中国”的话，我们不认为工厂间的产能调配有任何问题，也不可能因为没说过的“撤出中国”而道歉！

值得注意的是，本文发布前，CNBC已经把关键点1的shift production改成了shift some production。

▲2019年5月28日CNBC截图

我们对这种在贸易战敏感时期借助断章取义和胡乱翻译手段强行给联想扣汉奸帽子的动机表示不解，CNBC的文字不是金科玉律，外国媒体错了已改，希望微博大V的相关编辑能够给予澄清。

同样一件事，依靠不同的词汇排列组合总能演绎出不同的含义，如果这件事换个说法呢？

“上周，面对美国不断增加的关税压力，联想CFO公开强硬回应称联想有能力应对这种关税变化。据悉，联想在一系列的国际化收购中继承了多家海外工厂，完全可以通过制造过程和产能的灵活排列组合，达成面对关税压力的最优解，将损失降到最低。这也是特朗普围堵中国制造时所面临的困境，在过去的几十年里，中国企业早已经在竞争中学会了面对这种压力，这也是美国在贸易战中的无奈之处，正如知名中美贸易专家汤姆.杰瑞所说“想封锁中国制造，除非封锁掉整个美国国境”！”

看起来是不是完全不同了？

但行胜于言，是说的再多，不如做的实际！联想上周宣布20亿投资深圳工厂了解一下？（在撤出中国谣言传播之前的联想供应链大会上，我们已经宣布了这一消息，无数供应链伙伴和媒体都可作证，烦请阴谋论爱好者把注意力放在更宏大的命题上，别编了）。

与其为了流量断章取义，不如踏实工作好好学习！

汉奸的锅，不背！