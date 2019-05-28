英特尔10nm Ice Lake处理器详解：IPC提升18%

IT之家5月28日消息 在今天发台北电脑展发布会上，英特尔正式公布了10纳米10代处理器（代号为Ice Lake），据外媒的现场报道，与Skylake架构，Ice Lake的IPC（每时钟指令）相比Sky Lake提升18％，在某些应用中增益甚至更高，最高的提升能到30%-40%。

在昨天的台北电脑展开场发布会上，AMD表示其7nm工艺的Zen 2实现了IPC的15％的提升。

英特尔还推出了新的Gen11核显，据英特尔表示，它将提供高达2倍的性能提升，并声称优于AMD的APU。英特尔还集成了新的DLBoost功能，通过新的矢量指令为AI工作负载提供高达2.5倍的性能。其他方面，还有多达四个Thunderbolt 3端口，其吞吐量是USB 3的四倍，还具有高达千兆位速度的Wi-Fi 6。

Ice Lake将用于笔记本电脑以及二合一平板设备。这些芯片分为U系列和Y系列，分别为9W，15W和25W TDP系列。10代处理器将配备多达4个内核和8个线程，8MB的L3缓存以及4.1 GHz的最大turbo频率。英特尔还增加了对 LPDDR4X-3733和DDR4-3200的双通道内存支持，Gen11核显的频率将达到1.1 GHz。

英特尔目前拒绝公布产品列表。外媒称，英特尔告诉他们，当产品上市时，它将分享完整的规格。但外媒了解到预计将有30多种产品进入市场，每种设计都有多种变化。

▲图自Tom's Hardware

英特尔表示表示采用了全新的技术，处理器在低功耗时实现更高的能效。英特尔还推出了动态调优2.0（Dynamic Tuning 2.0），这是一种基于机器学习的新型电源传输技术。该软件可在Windows和Linux中运行，但目前尚不清楚它是作为独立软件包还是作为驱动程序。这种新的电源管理方案的重大变化是它不依赖于OEM创建的预定义功率曲线，而是系统根据当前工作负载的类型调整功率运行。

英特尔将L1数据缓存从32KB扩展到48KB，并将L2缓存加倍到512KB。

英特尔还将AVX-512集成到架构中的不同位置（黄色块），处理器有一个512位和一个256位FMA单元。

英特尔改进了IPC，声称平均增益为15％到18％。该公司使用相同的软件测量了相同核心时钟和内存速度的提升，如上图所示。

英特尔还对PCH进行了改进，增加一个FIVR，可以减少制造商用于供电的空间（15％），这最终导致主板更小，从而可以生产更小的设备。Wi-Fi 6 MAC也集成在芯片组上，但仍需要PHY进行操作，从而降低了成本并避免了芯片组的其他FCC要求。

英特尔PCH采用了成熟的14nm工艺，具有更多扩展的I / O功能和改进的音频DSP，可以为Alexa和Cortana提供Wake-On-Voice支持和增强的语音识别。

文章编译自tomshardware。